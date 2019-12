Atos se positionne dans les 5 premières entreprises du classement RSE de Morgan Stanley Capital International (MSCI) en 2019

Paris, le 11 décembre 2019 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui qu’il a reçu la note triple A dans le classement RSE de l’agence MSCI (Morgan Stanley Capital International)*. Atos se positionne ainsi dans les 5 premières entreprises parmi les 104 entreprises évaluées dans le secteur des services informatiques et logiciels de l’indice MSCI ACWI.

En 2019, Atos obtient la note AAA par MSCI sur une échelle de notation allant de triple A à triple C, et confirme ce score depuis 2017. Morgan Stanley Capital International (MSCI) est l'une des agences de notation qui analyse les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de milliers d'entreprises dans le monde et qui vise à mesurer la résilience des entreprises face aux risques ESG à long terme sur le plan financier.

Cette année, l’agence a choisi de rendre publique toutes les notations des entreprises évaluées dans cette indice. Ces évaluations sont utilisées par plus de 1 300 investisseurs dans le monde.

Philippe Mareine, Directeur de la Transformation Digitale et Directeur des Ressources Humaines & RSE d’Atos déclare : « Plus que jamais les investisseurs tout comme les entreprises veillent à mesurer et à faire progresser les pratiques RSE. Chez Atos, les performances économiques, sociétales et environnementales sont intégrées dans une approche unique. En tant qu’entreprise leader de la transformation digitale nous agissons pour lutter contre le changement climatique et intégrons dès la conception de nos solutions digitales les enjeux environnementaux et sociétaux. Nous sommes particulièrement fiers de cette nouvelle reconnaissance qui confirme notre engagement en faveur d’un avenir durable pour tous conformément aux dispositions de notre raison d’être. »

Cette distinction vient compléter d’autres reconnaissances reçues en 2019 :

Atos est en tête du classement dans les indices de développement durable du DJSI Monde et Europe du secteur des services informatiques et logiciels,

Monde et Europe du secteur des services informatiques et logiciels, Atos s’est vu décerner le niveau « or » par EcoVadis pour ses performances en Responsabilité Sociale d’Entreprises (RSE),

pour ses performances en Responsabilité Sociale d’Entreprises (RSE), Atos est classé N°4 par EcoAct qui a analysé les performances en matière de reporting climatique de l'ensemble des sociétés du CAC 40,

qui a analysé les performances Atos est classé N°3 par Carbon 4 qui a analysé non pas la performance carbone des entreprises du CAC 40 , mais leur capacité à identifier, évaluer et gérer les risques physiques dans le cadre de leur reporting annuel,

qui a analysé non pas la performance carbone , mais leur Atos est classé dans le top 10% de son secteur par l’agence ISS Oekom.

* « MSCI ESG Research » fournit des évaluations ESG sur les entreprises publiques mondiales et quelques entreprises privées sur une échelle allant de AAA à CCC, selon l'exposition aux risques ESG propres à l'industrie et la capacité à gérer ces risques par rapport à ses pairs. Détail du score Atos est disponible en anglais : https://www.msci.com/esg-ratings/issuer/atos-se/IID000000002158274

