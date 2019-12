Bestyrelsesmedlem Søren B. Andersson, 42 år, tiltræder pr. 1. marts 2020 en stilling som økonomidirektør i Jeudan A/S som led i et glidende generationsskifte i Finansområdet over de kommende år.

Som følge heraf udtræder Søren B. Andersson af bestyrelsen ved den kommende ordinære generalforsamling i april 2020.

Det nuværende Finansområde opdeles i henholdsvis Økonomi og Finans, hvor Søren B. Andersson vil få ansvaret for Økonomi, herunder løbende perioderegnskaber og årsregnskab m.m.

Finansdirektør Kim Christiansen, 58 år, vil indtil generationsskiftet er gennemført få ansvaret for Finans herunder værdiansættelse og finansiering m.m. Efter gennemført generationsskifte vil Søren B. Andersson også overtage disse ansvarsområder.

Søren B. Andersson kommer fra Demant A/S, hvor han har været ansat i 12 år, senest som chef for Investor Relations og Strategi.

Direktionen i Jeudan A/S udgøres fortsat af adm. direktør Per W. Hallgren.

Adm. direktør Per Hallgren udtaler i forbindelse med ansættelsen: ”Vi er meget tilfredse med, at Jeudan får muligheden for at udnytte de kompetencer, som Søren har bidraget med i bestyrelsesarbejdet, i et endnu tættere samarbejde som økonomidirektør i Jeudan.”

Søren B. Andersson udtaler i forbindelse med ansættelsen: ”I mit virke de seneste tre år i Jeudans revisions- og risikoudvalg og bestyrelse har jeg set en meget struktureret og betryggende regnskabsaflæggelse. Jeg ser frem til at videreføre og videreudvikle dette med den dygtige organisation.”

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Per W. Hallgren, tlf. 7010 6070

Jeudan A/S, Bredgade 30, 1260 København K

