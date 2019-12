December 11, 2019 04:45 ET

December 11, 2019 04:45 ET

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 11.12.2019 kello 11.45

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2016

Vincit Oyj:n vuoden 2016 optio-ohjelman optio-oikeuksilla on 17.9.2019 – 18.11.2019 välisenä aikana merkitty yhteensä 87.741 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla 2016A on merkitty 87.741 yhtiön uutta osaketta merkintähintaan 1,55 euroa osakkeelta. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta, yhteensä 135.998,55 euroa, kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintöjen seurauksena Vincit Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 12.078.438 osakkeeseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 11.12.2019. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 12.12.2019 alkaen.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka luo hyvää huomenta tarjoamalla asiakkailleen Suomen selväjärkisintä ATK:ta tyytyväisyystakuulla. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi