Til

Nasdaq Copenhagen

Nikolaj Plads 6

1007 Copenhagen K





Under henvisning til Nasdaq Copenhagen' regler for udstedere af investeringsbeviser skal Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S hermed på vegne af de berørte andelsklasser i Investeringsforeningen PortfolioManager offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer. Handel med de nedenfor anførte andelsklasser ønskes derfor midlertidigt suspenderet:



PP Capital – BASIS, kl n EUR (ISIN- DK0061137452)

PP Capital – StockPick, klasse notering (ISIN- DK0061075678)

Vi skal beklage forsinkelsen!

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fundmarket A/S, adm. direktør Lars Louw Pedersen på telefon 38 42 21 42.