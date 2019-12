FastPassCorp A/S

FastPassCorp A/S kommer ikke til at opnå vores forventning om yderligere vækst for 2019 sammenlignet med 2018.

En række store salgsprojekter med forventet afslutning i 4. kvartal er af kunderne blevet udskudt til 2020.

På basis af resultaterne år-til-dato og den salgs-pipeline der fortsat arbejdes med, forventes der fortsat positivt resultat for hele året.

