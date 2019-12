TORONTO, 11 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- EquifaxMD Canada a rapporté que le consommateur canadien moyen était aux prises avec 72 500 $ de dettes à la fin du mois de septembre, une augmentation de 2,1 pour cent comparativement à la même période l’année dernière. La dette non hypothécaire était en hausse de 1,5 pour cent à 23 800 $, un ralentissement considérable par rapport aux récentes tendances. Au total, les Canadiens doivent 1,966 milliards de dollars en matière de crédit à la consommation, une hausse de 4,1 pour cent comparativement à la même période l’année dernière.



La majorité de l’augmentation de la dette des consommateurs provient des emprunts hypothécaires, qui étaient en hausse de 4,5 pour cent à 1,320 milliards de dollars. La dette non hypothécaire a grimpé de 3,2 pour cent à 646 milliards de dollars, soit le taux de croissance en glissement annuel le plus lent depuis 2016.

« Les consommateurs semblent tempérer leur propension au crédit, comme l’indique une croissance de la dette non hypothécaire au ralenti au cours des deux derniers trimestres », mentionne Bill Johnston, vice-président des données et analyses à Equifax Canada. « Il s’agit d’un signe positif, puisque d’autres indicateurs suggèrent qu’un plus grand nombre de personnes sont en difficulté sur le plan de leur situation financière actuelle. »

Les arriérés de paiement représentent seulement une partie de l’histoire

Les données les plus récentes indiquent qu’un plus grand nombre de Canadiens n’effectuent pas leurs paiements mensuels. Le taux d’arriérés de 90 jours et plus en matière de crédit non hypothécaire a grimpé de 9,7 pour cent à 1,15 pour cent, la valeur la plus élevée au 3e trimestre depuis 2012. La Colombie-Britannique (14 %), l’Ontario (12,4 %) et l’Alberta (12 %) affichent les plus fortes hausses en matière d’arriérés. Tous les groupes d’âge sont liés à un plus grand nombre de paiements non effectués, après que les aînés aient été les premiers à montrer l’incidence à la fin de 2018.

Les arriérés sur les emprunts hypothécaires sont également en hausse. Le taux d’arriérés de 90 jours et plus concernant les emprunts hypothécaires a grimpé à 0,18 pour cent, une augmentation de 6,7 pour cent comparativement à l’année dernière. L’Ontario (17,6 %) est la province qui se situe au premier rang sur le plan des augmentations d’arriérés hypothécaires, suivie par la Colombie-Britannique (15,6 %) et l’Alberta (14,8 %). La plus récente hausse en matière d’arriérés hypothécaires s’étend sur quatre trimestres consécutifs.

« Alors que la tendance à la hausse en matière d’arriérés a été relativement modeste, elle a été masquée par une augmentation considérable des faillites de consommateurs », a ajouté M. Johnston. « Les propositions de consommateurs, où un fiduciaire autorisé en insolvabilité négocie des remboursements de dettes, demeurent une tendance grandissante, qui survient au détriment des défaillances traditionnelles. »

L’environnement procure un répit

« La croissance plus lente liée au crédit non hypothécaire est en fait un signe positif, puisque les consommateurs commencent à mettre de l’ordre dans leur situation financière », conclut Johnston. « Avec la Banque du Canada en attente, il s’agit d’une belle occasion pour les consommateurs de se réajuster et de se préparer à affronter les futures augmentations des taux d’intérêt.

Dette (excluant les hypothèques) et taux d’arriérés

Âge Dette moyenne

(T3 2019) Variation moyenne de la dette

Glissement annuel

(T3 2019 vs T3 2018) Taux d’arriérés

(T3 2019) Variation du taux d’arriérés

Glissement annuel

(T3 2019 vs T3 2018) 18-25 8 706 $ 0,94 % 1,64 % 11,07 % 26-35 18 316 $ 0,84 % 1,65 % 9,74 % 36-45 28 946 $ 1,23 % 1,32 % 9,38 % 46-55 36 230 $ 2,41 % 0,99 % 9,36 % 56-65 30 383 $ 2,18 % 0,88 % 10,00 % 65+ 16 606 $ 2,54 % 1,01 % 8,66 % Canada 23 806 $ 1,45 % 1,15 % 9,65 %

Analyses pour les grandes villes – Dette (excluant les hypothèques) et taux d’arriérés

Ville Dette moyenne

(T3 2019) Variation moyenne de la dette

Glissement annuel

(T3 2019 vs T3 2018) Taux d’arriérés

(T3 2019) Variation du taux d’arriérés

Glissement annuel

(T3 2019 vs T3 2018) Calgary 29 878 $ -0,53 % 1,33 % 11,94 % Edmonton 28 444 $ -0,27 % 1,56 % 11,79 % Halifax 23 622 $ -0,55 % 1,54 % 5,57 % Montréal 18 009 $ 1,66 % 1,21 % 0,42 % Ottawa 22 843 $ 1,11 % 0,96 % 7,41 % Toronto 23 494 $ 3,23 % 1,23 % 13,58 % Vancouver 26 729 $ 0,65 % 0,78 % 17,55 % St-Jean 25 636 $ 0,41 % 1,77 % 12,58 % Fort McMurray 39 838 $ 0,37 % 1,91 % 15,84 %

Analyses des provinces – Dette (excluant les hypothèques), taux d’arriérés et montant des faillites

Province Dette moyenne

(T3 2019) Variation moyenne de la dette

Glissement annuel

(T3 2019 vs T3 2018) Taux d’arriérés

(T3 2019) Variation du taux d’arriérés

Glissement annuel

(T3 2019 vs T3 2018) Ontario 24 397 $ 2,44 % 1,03 % 12,41 % Québec 19 857 $ 2,13 % 1,00 % 1,63 % Nouvelle-Écosse 22 678 $ -0,29 % 1,82 % 7,12 % Nouveau-Brunswick 23 896 $ 0,80 % 1,86 % 7,16 % Î.-P.-É. 23 246 $ 0,90 % 1,34 % 3 % Terre-Neuve 24 111 $ 0,15 % 1,88 % 12,17 % Région de l’Est 23 407 $ 0,22 % 1,81 % 8,00 % Alberta 29 182 $ -0,41 % 1,48 % 11,95 % Manitoba 18 978 $ -0,31 % 1,45 % 10,45 % Saskatchewan 24 937 $ -1,40 % 1,57 % 7,22 % Colombie-Britannique 25 035 $ 0,79 % 0,93 % 13,99 % Région de l’Ouest 25 889 $ 0,01 % 1,25 % 11,69 % Canada 23 806 $ 1,45 % 1,15 % 9,65 %

Les données du rapport national sur les tendances du crédit à la consommation du T2 2019, incluant les pointages de crédit, proviennent d’Equifax Canada, le référentiel de la majorité des opérations de crédit qui surviennent au Canada. Il existe plus de 25 millions de dossiers de crédit de consommateurs uniques d’Equifax Canada. Les volumes des opérations en matière de données sont estimés à 105 millions par mois. Les renseignements fournis dans ce rapport ont été ajustés afin de s’assurer que les données trimestrielles représentent les résultats à compter du dernier mois de chaque trimestre.

À propos d’Equifax Inc.

Equifax est une entreprise internationale offrant des solutions en matière d’informations qui utilise des données, des analyses novatrices, des technologies et une expertise de l’industrie uniques afin d’influencer les organisations et les personnes partout dans le monde, et ce, en transformant le savoir en aperçus leur permettant de prendre des décisions d’affaires et des décisions personnelles mieux éclairées. Ayant son siège social à Atlanta, Géorgie, Equifax exploite ses activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique Centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région d’Asie-Pacifique. Elle est membre de l’indice Standard & Poor’s (S&P) 500MD, et son action ordinaire est négociée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole EFX. Equifax emploie environ 11 000 employés à travers le monde. Pour en savoir plus sur nos sociétés affiliées canadiennes, consultez le site Equifax.ca et suivez l’entreprise sur Twitter et LinkedIn .

Les renseignements contenus dans ce communiqué de presse sont publiés par Equifax Canada CoMD. © 2019 Tous droits réservés. Ce communiqué de presse est rédigé uniquement à titre informatif, il ne contient pas de conseil juridique et ne doit pas être utilisé ou interprété comme s’il contenait des conseils juridiques. Ces renseignements sont fournis tels quels sans aucune déclaration, garantie ou caution de n’importe quel type, qu’ils soient explicites ou implicites. En aucune circonstance Equifax ne sera tenue responsable envers vous ou toute autre personne pour toute perte ou tout dommage entraîné par, lié à ou concernant votre utilisation de ce document ou celle de toute autre personne. Les utilisateurs de cette publication informative devraient consulter leur propre avocat pour obtenir des conseils juridiques.

Coordonnées