Standort verfügt nun über hochmoderne Fertigungs- und Prüf-Technologien und nimmt als Kompetenzzentrum für die Serienfertigung eine Vorreiterrolle im Gesamtunternehmen ein



Bombardier bekennt sich zum Engineering-, Produktions- und Services-Standort Deutschland und investiert in die Zukunft

BERLIN, Dec. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Fotos zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter den folgenden Links:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2c1e8691-ef37-4a58-af73-614fd4803645/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3239f9cb-662b-47e4-9000-698ca63dd80d/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8fdeb5e-5bfb-48b1-a15d-4cc3147c1962/de

Bombardier Transportation hat heute in Anwesenheit von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer das neue Test-Center am Standort Bautzen eingeweiht. Unter den zahlreichen Gästen waren auch Stéphane Dion, Botschafter Kanadas in der Bundesrepublik Deutschland, Staatssekretär Dr. Michael Güntner vom Bundesverkehrsministerium sowie der Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens und der sächsische Landtagsabgeordnete Marko Schiemann. Mehr als 16 Millionen Euro hat Bombardier in das neue Test-Center investiert. Von den damit verbundenen Bauarbeiten wurde der Großteil von sächsischen Unternehmen ausgeführt - aus Sachsen für Sachsen.

„Der Standort hier in Bautzen ist sehr gut ausgelastet und verfügt mit der im letzten Jahr eingeweihten digitalen Endmontagehalle und dem heute vorgestellten Test-Center über innovative und hochmoderne Fertigungs- und Prüf-Technologien. Damit nimmt er als globales Kompetenzzentrum für die Serienfertigung von Regional- und Fernverkehrszügen, Straßenbahnen sowie S- und U-Bahnen eine Vorreiterrolle bei Bombardier Transportation ein“, sagte Michael Fohrer, Deutschlandchef bei Bombardier Transportation.

In dem topmodernen Test-Center können rund 50 Mitarbeiter im Drei-Schicht-Betrieb arbeiten und drei verschiedene, bis zu 120 Meter lange Fahrzeugtypen parallel im neuen Prüfkomplex testen. Neu ist, dass die einzelnen Wagen bereits einmal durchgeprüft werden, bevor der Zug zusammengesetzt und final auf Herz und Nieren getestet wird. Damit kann nicht nur schneller, sondern auch flexibler getestet werden, sodass die Kapazität auf bis zu 600 Wagen pro Jahr erhöht wird. Mit dem konsequenten Einsatz digitaler Technologien werden hier alle Daten digital miteinander verknüpft, um die Produktion, das Testing und alle Prozesse von der Logistik bis zum Qualitätsmanagement zu optimieren.

Für das 6.590 Quadratmeter große Gebäude wurden rund 3.500 Kubikmeter Beton und 650 Tonnen Stahl verarbeitet sowie 50 Kilometer Elektrokabel verlegt und über 900 Leuchten montiert. Zu der High-Tech-Anlage gehören unter anderem auch eine Berieselungsanlage, die sich für Dichtigkeitstests automatisch an die Bahnkontur anpasst, sowie eine Ecklastvermessung mit kombinierter vierachsiger Radlastwaage, ein Prüfgleis für Testfahrten und eine separate Kundenabnahmehalle.

Der Standort Bautzen wurde mit rund 30 Millionen Euro für die digitale Industrie-4.0-Produktion und Fertigungsstandardisierung ausgebaut. Damit wurde ein zentraler Serienfertigungsstandort geschaffen, der in hoher Taktung produzieren wird. Zu den größten Investitionen gehören eine neue Produktionshalle und ein Test-Center. Insgesamt sind am Standort rund 1100 Mitarbeiter beschäftigt.

Über Bombardier Transportation

Bombardier Transportation ist ein weltweit führender Hersteller von Mobilitätslösungen und verfügt über das breiteste Portfolio der Bahnbranche. Zur Produktpalette zählen das gesamte Spektrum schienengebundener Fahrzeuge, Fahrzeugkomponenten sowie Signal- und Steuerungstechnik. Zudem bietet das Unternehmen komplette Transportsysteme und ist erfolgreich in den Bereichen datenbasierter Bahndienstleistungen und Elektromobilität aktiv. Bombardier Transportation verbindet Technologie und Leistung mit Empathie, setzt kontinuierlich neue Standards für nachhaltige Mobilität und schafft mit integrierten Verkehrslösungen entscheidende Vorteile für Transportunternehmen, Fahrgäste und Umwelt. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen ist der Konzern in über 60 Ländern vertreten. Bombardier Transportation hat rund 40.650 Beschäftigte. Die Konzernzentrale befindet sich in Berlin.

Über Bombardier

Mit mehr als 68.000 Mitarbeitern ist Bombardier ein weltweit führendes Unternehmen in der Transportbranche, das innovative und wegweisende Flugzeuge und Züge entwickelt. Unsere Produkte und Dienstleistungen bieten ein erstklassiges Transporterlebnis und setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Fahrgastkomfort, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Mit Hauptsitz in Montreal, Kanada, verfügt Bombardier über Produktions- und Entwicklungsstandorte in 28 Ländern sowie über ein breitgefächertes Angebot an Produkten und Dienstleistungen für die Märkte Geschäftsluftfahrt, Verkehrsluftfahrt und Schienenverkehr. Die Aktien von Bombardier werden an der Börse von Toronto (BBD) gehandelt. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 erzielte Bombardier einen Umsatz in Höhe von 16,2 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen ist im 2019 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World Index aufgelistet. Aktuelle Mitteilungen und weitere Informationen finden Sie unter www.bombardier.com . Oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier .

Hinweise an Redakteure

Pressemitteilungen, Zusatzinformationen und Fotos finden Sie im Newsroom unter www.rail.bombardier.com/en/newsroom.html . Bitte abonnieren Sie unseren RSS Feed um Pressemitteilungen zu erhalten oder folgen Sie uns auf Twitter @BombardierRail .



Bombardier ist eine Marke der Bombardier Inc. oder ihrer Tochterunternehmen.



Für weitere Informationen

Ansprechpartner, Deutschland

Janet Olthof

+49 3302 89 42 60

janet.olthof@rail.bombardier.com Ansprechpartner, International

+49 174 926 2017

press@rail.bombardier.com