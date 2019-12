CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE AMÉRICAINS POUR FINS DE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS

LA PRAIRIE, Québec, 11 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Minières Vanstar Inc. ( Vanstar ) annonce que IAMGOLD Corporation (IAMGOLD), partenaire stratégique dans le développement du projet Nelligan, a exercé à l’avance son option d’augmenter de 24% sa participation indivise dans le projet Nelligan pour détenir désormais un intérêt de 75% dans la propriété. Vanstar conserve un intérêt de 25% ainsi qu’une royauté ( NSR ) de 1% sur les claims originaux.



Au terme de l’entente modifiée de février 2018, IAMGOLD a complété toutes les conditions requises en livrant une première estimation des ressources minérales ( 43-101 ) ainsi qu’en effectuant un paiement en espèces restants de 2,35 millions $ CA.

IAMGOLD peut obtenir un intérêt supplémentaire de 5% à la livraison d’une étude de faisabilité.

« Il est rassurant de voir que notre partenaire a complété toutes les conditions requises plus de 2 ans avant l’échéance prévue à l’entente. Cela confirme tout le potentiel qu’offre le projet Nelligan. Près de 3,2 millions d’onces d’or inférées y ont déjà été délimitées avec un peu moins de 56,000 mètres de forages. Si on compare ce rendement par mètre foré avec d’autres projets actuels, on constate que Nelligan offre une homogénéité peu commune permettant ainsi la possibilité d’augmenter rapidement la ressource minérale. Tout demeure ouvert tant latéralement qu’en profondeur et ce, dans un corridor aurifère potentiel de plus de 4 kilomètres. » de souligner le CEO et Président de la société, M. Guy Morissette.

Dans un autre communiqué de presse, M. Craig MacDougall, vice-président principal, Exploration d’IAMGOLD, a déclaré: « L'exercice de l'option d'augmenter la participation d'IAMGOLD à 75% consolide notre participation dans cette nouvelle découverte et vient appuyer davantage notre vision quant au potentiel favorable de découverte de ressources supplémentaires. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration avec Vanstar dans le cadre de nos efforts d'exploration sur ce projet. »

Le projet Nelligan se situe dans la région de Chapais-Chibougameau et se compose de 158 cellules d’une superficie 8,216 hectares. Il est accessible à l’année par différentes routes forestières. Le projet héberge des ressources minérales composées de ressources présumées limitées par une fosse, totalisant 96,990,000 TM à une teneur moyenne de 1,02 gramme d'or par tonne pour 3,193,000 onces d'or (voir le communiqué du 22 octobre 2019).

Étape suivante.

Au cours des prochains mois, des tests métallurgiques supplémentaires seront effectués pour fournir des informations supplémentaires sur les récupérations métallurgiques des différentes zones de minéralisation comprenant les ressources minérales de Nelligan et pour aider à optimiser les paramètres du schéma de procédé.

La planification des futurs programmes de forage est en cours et impliquera un certain nombre d'objectifs, notamment: des forages intercalaires supplémentaires pour améliorer la classification des ressources et convertir les ressources présumées en une catégorie de ressources indiquées; évaluer les extensions potentielles de ressources dans les parties les plus profondes du gisement; et évaluer l'expansion des ressources le long du gisement.

L'exploration régionale continuera également de définir et de tester d'autres cibles d'exploration prioritaires sur la propriété.

La société a également octroyé aux administrateurs et dirigeants de la société un total de deux millions d'options d'achat d'actions pouvant être exercées au plus tard le 10 décembre 2024, au prix de 0,35 $ par action.

