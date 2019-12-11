马里兰州哥伦比亚市, Dec. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 美国马里兰州哥伦比亚市dlhBOWLES宣布一项新的创新技术开发项目，通过位于德国塞尔布和美国阿拉巴马州奥本的RAPA集团支持先进的驾驶系统（ADS）和自动驾驶汽车（AV）。Clēr™是一套摄像头和传感器清洁产品线，使用dlhBOWLES开发的专利技术将空气和水在正确的时间分配到车辆的正确位置，以使摄像头和传感器免受环境污染。



dlhBOWLES的Clēr™产品线包括RAPA电磁分配系统，以控制将空气或液体分配给传感器的时间、方式和数量。 结合dlhBOWLES在流体分配方面的专业知识，Clēr™系统可为汽车制造商提供高度工程化的系统，以在车辆运行时保持其ADS和AV系统的正常功能。该技术只在2020年1月7日至1月10日内华达州拉斯维加斯举行的CES 2020（国际消费类电子产品博览会）展点韦斯特盖特酒店进行邀请展示。请通过 marketing@dlhbowles.com 联系dlhBOWLES请求私人观看此技术。

dlhBOWLES首席执行官John Saxon宣布：“我们最近与RAPA建立合作关系突显了dlhBOWLES致力于在我们的一切工作中为客户提供卓越服务的承诺，并进一步体现了我们与具有持续改进共同愿景的公司进行合作的愿望。我们认为CES 2020是展示我们新产品线的理想时间和地点，因为我们可以立足于过去，奋进于现在并塑造着未来。”

此外，RAPA LP首席执行官Kelly Nelson将此合作视为未来的巨大机遇：“我们在客户面对其工程挑战之前先行预测这种挑战是我们产品开发战略的核心。与dlhBOWLES等公司的合作机会应视为基于此目标对客户的明确承诺。我们将共同努力，在不断变化和充满挑战的自动驾驶工程领域为客户提供各种解决方案。”

dlhBOWLES提供可无缝集成到汽车现有清洗系统中的汽车摄像头和传感器清洁系统，从而提高当今先进驾驶系统和未来自动驾驶汽车技术的有效性和安全性。诸如灰尘、泥土、除冰盐、风雪雨水等异物会导致传感器阻塞，继而导致系统性能下降甚至使系统瘫痪。

任何使用光学传感器（包括摄像头）的汽车都需要清晰无阻的视野，以确保正常运行和安全驾驶。在过去几年中，新车辆中的摄像头和传感器系统已大大增加，并将随着越来越多的车辆采用救生ADS技术而使其成为标准设备的一部分。

作为汽车行业的合作伙伴，RAPA引领汽车工程的当前趋势。凭借安全、舒适、电动出行、效率和可持续发展方面的创新解决方案，这家总部位于德国塞尔布的家族企业是名声显赫的技术合作伙伴和幕后支持者，即将迎来其辉煌的100周年庆典。

Rausch ＆ Pausch（RAPA）为宝马、戴姆勒、捷豹、特斯拉和保时捷等大型高端汽车品牌提供工程和安装服务。RAPA专注于汽车零部件、组件和系统的开发，并为预开发到开始生产的整个周期提供帮助。总部拥有超现代化的高科技实验室、最新的测量和测试设备以及原型生产；RAPA在德国塞尔布和美国阿拉巴马州奥本的工厂提供卓越的基础设施。而这还不够，其每一个生产系统都在内部进行开发，并且完全根据特定需求量身定制。

60多年来，dlhBOWLES凭借其强大的研发实力成为创新先驱，在流体管理系统和设备领域拥有250多项专利。 公司拥有专业的工程团队并采用最先进的原型设计和制造流程，因此乐于敢为人先。2012年，公司率先在福特F-150猛禽车型上推出其前置摄像头清洁系统。dlhBOWLES已成为许多原厂设备制造商雨刮、天窗和动力总成组件深得信赖的重要供应商。主要合作伙伴的引导以及经过验证的产品效率和重点关注为寻找真正解决客户痛点的方法带来益处，从而让安全系统更加安全。

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Russell Hester

业务发展总监

Email: marketing@dlhbowles.com