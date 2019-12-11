美國馬里蘭州哥倫比亞市, Dec. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 美國馬里蘭州哥倫比亞市的 dlhBOWLES 宣佈新開發一項創新技術，可與位於德國 Selb 及美國阿拉巴馬州 Auburn 的 RAPA 集團合作支援先進駕駛系統（ADS）及自動駕駛汽車（AV）。Clēr™ 是由 dlhBOWLES 開發，並使用專利技術的攝像頭及感應器清潔產品線，可將空氣及水在正確的時間分配到汽車的正確位置，讓攝像頭及感應器免受環境污染。



dlhBOWLES 的 Clēr™ 產品線包括 RAPA 的螺線管分配系統，可控制將空氣或液體分配到感應器的時間、方式及份量。 憑藉 dlhBOWLES 在流體分配的專業知識，Clēr™ 系統可為汽車製造商提供高度工程化的系統，可在汽車行駛時繼續使用 ADS 及 AV 系統的功能。此技術僅於 2020 年 1 月 7 日至 2020 年 1 月 10 日在美國內華達州拉斯維加斯假座 Westgate 酒店舉行的 CES 2020 中應邀展示。請聯絡 dlhBOWLES（電郵： marketing@dlhbowles.com ）以要求這項技術的私人觀賞環節。

dlhBOWLES 行政總裁 John Saxon 宣佈：「我們最近與 RAPA 建立的合作夥伴關係突顯出 dlhBOWLES 致力於為一眾客戶提供卓越服務的承諾，並進一步體現我們期望與抱有持續改進願景的公司合作。我們認為 CES 2020 是展現新產品線的理想時間及地點，因為我們可在過去的基礎之上拓展下一步，把握現在時機，著手塑造未來。」

此外，RAPA LP 行政總裁 Kelly Nelson 將這種合作視為未來的巨大機遇，他說：「預估客戶面對他們尚未遇到的工程挑戰，是我們產品研開發策略的核心。與 dlhBOWLES 同級公司合作的機會應被視為對我們客戶的明確承諾。我們將攜手協力在不斷變化及充滿挑戰的自動駕駛工程領域方面為客戶提供解決方案。」

提供用於汽車攝像頭及感應器的清潔系統，可無縫整合到汽車的現有清潔系統中，從而提高當今先進駕駛系統及未來自動駕駛汽車技術的效能及安全性。灰塵、泥土、路鹽、降雪及水等異物都會導致感應器阻塞，從而減低系統性能，甚至使系統無法操作。

任何使用光學感應器的汽車（包括攝像頭）都需要清晰無阻的視野，方可正常運行並確保安全操作。在過去的幾年間，新汽車攝像頭及感應器系統的數量已大幅增加，而且隨著越來越多的汽車採用足以挽救生命的 ADS 技術，它將成為標準設備的一部份。

作為汽車行業的合作夥伴，RAPA 一直致力重塑汽車工程的趨勢。憑藉安全、舒適、電動流動性、效率及可持續性的創新解決方案，這家總部位於德國 Selb 的家族企業將成為著名技術合作夥伴及無名英雄，慶祝其 100 年來的成就。

Rausch & Pausch 為大型高級汽車品牌提供工程及安裝服務，例如寶馬、戴姆勒、積架、Tesla 及保時捷等。RAPA 專注於汽車零件、組件及系統的開發，並從預開發到生產開始的整個週期中一直提供協助。RAPA 的總部設有超現代化的高科技實驗室、最新的測量儀器、測試設備以及原型生產，在德國 Selb 及美國阿拉巴馬州 Auburn 的工廠提供出色的基礎設施。但這不足夠，因為每個生產系統都經由內部研發，並且完全根據特定需求度身定造。

60 多年來，dlhBOWLES 透過其強大的研發實力成為創新的先驅，在流質管理系統及設備方面擁有 250 多項專利。 該公司利用專業的工程團隊，採用最先進的原型製作及製造流程，因此樂於助人。在 2012 年，該公司率先在福特 F-150 Raptor 上推出其前置攝像頭清潔系統。dlhBOWLES 現已成為許多原始設備製造商的清洗器、天窗及動力組件的一個重要及值得信賴的供應商。經過驗證的產品效能及主要合作夥伴關係的重點關注，為尋找真正解決客戶棘手問題的方法帶來利益，從而使安全系統更加安全。

媒體聯絡：

Russell Hester

業務發展總監

電郵：marketing@dlhbowles.com