BRACKNELL, Royaume-Uni, 11 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avis, la plus grande société de location de voitures, a été nommée première entreprise de location de voitures au monde pour la deuxième année consécutive lors de la grande finale des World Travel Awards 2019. Le prix a été annoncé lors d'une cérémonie de remise des prix à Muscat, dans le sultanat d'Oman, le 28 novembre 2019.



La soirée a marqué l'apogée du Grand Tour 2019 du 26e anniversaire des WTA, avec les gagnants des six cérémonies régionales des WTA s'affrontant pour les titres mondiaux convoités.

La 26e édition annuelle des World Travel Awards est mondialement reconnue comme un programme particulièrement prestigieux dans le domaine des voyages et du tourisme. Les professionnels du voyage et du tourisme et les consommateurs du monde entier votent pour ces prix, et cet honneur récompense l'engagement des marques envers l'excellence, avec une distinction ultime dans l'industrie.

Keith Rankin, Président d'Avis Budget Group International, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir été nommés la meilleure entreprise de location de voitures au monde. Cette distinction reconnaît notre volonté de fournir les meilleurs produits et expériences possibles à nos clients. Nous sommes fiers de fournir un service haut de gamme, tout en innovant, en évoluant et en adoptant constamment les dernières technologies pour réinventer l'expérience de la location, en contribuant à la rendre plus connectée, rationalisée et à la demande, comme le montre le lancement de notre application primée, Avis.

« Le prix honore également nos agents hautement qualifiés et nos équipes expérimentées sur les 5 500 sites Avis dans le monde, offrant un niveau d'expérience et de satisfaction client de plus en plus élevé. En tant que leader mondial des solutions de mobilité, nous comptons sur l'expertise et le professionnalisme de notre personnel. Ces prix aident à célébrer leur travail acharné et leur dévouement à l'excellence. »

À propos d'Avis

Avec environ 5 500 agences dans près de 170 pays, Avis est l'un des premiers loueurs de voitures au monde qui se dédie à l'expansion des solutions de mobilité à la demande et à la personnalisation de l'expérience client. Avis appartient à Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ : CAR ), la société-mère d'Avis, BudAvis, Budget, Zipcar, Payless, Apex Car Rentals, France Cars, Maggiore, Morini Rent et Turiscar. Grâce à ces grandes marques de mobilité, les clients peuvent obtenir à peu près n'importe quel type de véhicule (voiture, camion, fourgonnette), pour n'importe quelle durée (minute, heure, jour, mois), pour n'importe quel usage (affaires, loisirs), sur plus de 11 000 sites dans environ 180 pays. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site www.avis.com et suivez-nous sur @avisinnovation.

Contact :

