英国布拉克内尔, Dec. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 汽车租赁领先品牌Avis在2019年世界旅游大奖赛总决赛中连续第二年被评为世界领先汽车租赁公司。颁奖典礼于2019年11月28日在阿曼马斯喀特隆重举行并颁发了此项大奖。



当晚，第26届WTA（世界旅游大奖赛）总决赛庆典活动达到高潮，来自世界旅游大奖赛6个地区的获胜者激烈角逐梦寐以求的世界冠军头衔。

第26届年度世界旅游大奖赛是全球公认在全球旅行和旅游行业久负盛名的大奖。该奖项由世界各地的旅行和旅游业专业人士和消费者投票选出，这一荣誉是对品牌致力于追求卓越的认可，是行业的最高荣誉。

Avis Budget Group国际部总裁Keith Rankin表示：“我们非常高兴被评为世界最佳汽车租赁公司。这一荣誉体现了我们致力于为客户提供最好的产品和体验。我们以提供优质服务为荣，同时不断创新、发展和采用最新技术，重塑租赁体验，使其连接更广泛、更流畅和按需提供；我们推出备受赞誉的Avis应用便是最好的证明。

该奖项也证明，我们分布在全球5500个Avis营业点训练有素的代理以及经验丰富的团队为客户提供的体验和满意度水平越来越高。作为全球领先的出行解决方案提供商，我们依靠员工的专业技能和专业精神为客户服务。这些奖项是对他们辛勤付出和致力于卓越的褒奖。”

关于Avis

Avis在近170个国家/地区设有约5500个营业点，是全球最大的汽车租赁提供商之一，致力于扩展按需出行解决方案和个性化客户体验。Avis是Avis Budget Group, Inc.（NASDAQ: CAR ）旗下公司，后者是Avis、Budget、Zipcar、Payless、Apex Car Rentals、France Cars、Maggiore、Morini Rent和Turiscar的母公司。通过这些领先的出行品牌，客户可以出于任何目的（商务、休闲）在大约180个国家/地区的11000多个地点租赁任何车型（轿车、卡车、面包车）的车辆，租赁时长不限（分钟、小时、日、月）。若需了解更多信息，请访问www.avis.com并关注@avisinnovation。

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