英國布拉克內爾, Dec. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先汽車租賃品牌 Avis 在 2019 年世界旅行獎（WTA）總決賽中連續第二年獲評為全球領先的汽車租賃公司。該獎項於 2019 年 11 月 28 日在阿曼馬斯喀特舉行的頒獎典禮上宣佈。



當晚的盛事標誌著 WTA 26 週年 2019 年巡迴大賽的高潮，當中 WTA 六個地區頒獎典禮的獲勝者從激烈比拼中爭奪世界冠軍頭銜。

第 26 屆年度世界旅行獎獲全球公認為全球旅行和旅遊業界中享負盛名的榮譽計劃。這些獎項均由全球旅遊業界專業人士及消費者投票選出，旨在通過頒發最高的業界榮譽，來表揚各品牌對追求卓越的承諾。

Avis Budget Group 國際部主席 Keith Rankin 說：「我們非常高興獲評為全球最佳汽車租賃公司。這項榮譽表揚我們一直致力為客戶提供最佳產品和體驗。我們以提供優質服務而感到自豪，而且不斷創新、發展和採用最新技術來為客戶重塑租賃體驗，從而使整個過程更緊密互連、精簡和按需要提供；正如我們所推出屢獲殊榮的 Avis 應用程式可以印證。

這個獎項也證明了我們在全球 5,500 個地點中擁有訓練有素的代理商和經驗豐富的團隊，他們合力提供水平不斷提高的客戶體驗和滿意度。作為全球領先的流動解決方案供應商，我們依賴公司員工的專業知識和專業素養。這些獎項表揚了他們辛勤工作和為卓越服務的奉獻。」

關於 Avis

Avis 遍及全球近 170 個國家/地區共約 5,500 個地點，是全球最大的汽車租賃供應商之一，致力於擴大按需要提供的旅行解決方案和個人化客戶體驗。Avis 由 Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR ) 持有，旗下公司包括 Avis、Budget、Zipcar、Payless、Apex Car Rentals、France Cars、Maggiore、Morini Rent 和 Turiscar。透過這些領先的流動品牌，客戶可以在任何時段（分鐘，小時，天，月，月）為任何目的（商務或休閒）在 180 多個國家/地區的 11,000 多個地點租用任何類型的汽車（汽車、大型貨車、輕型貨車）。如需更多資訊，請瀏覽 www.avis.com 並關注 @avisinnovation。

聯絡詳情：

MHP Communications