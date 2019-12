Resumé

Væsentlige begivenheder i Q1-Q3 2019/20

Resultat før værdireguleringer og skat (EBVAT) af koncernens ejendomsportefølje udgør i årets første ni måneder af 2019/20 DKK 16,8 mio. mod DKK 11,2 mio. i sammenligningsperioden. Den direkte drift af ejendomsporteføljen forventes at generere et afkast på ca. 4,5 % i 2019/20 i forhold til bogført værdi af ejendommene.

Koncernresultatet før skat udgør DKK -24,0 mio. mod DKK -21,1 mio. i de første ni måneder af 2018/19. I resultatet indgår de i andet kvartal 2019/20 indregnede omstrukturerings- og afviklingsomkostninger på i alt DKK 19,9 mio. Resultatet i tredje kvartal 2019/20 er positivt med DKK 1,5 mio. før skat.

Balancen udgør pr. 31. oktober 2019 DKK 1.993,3 mio. mod DKK 2.038,2 mio. pr. 31. januar 2019. Koncernens egenkapital udgør DKK 720,1 mio. mod DKK 755,1 mio. pr. 31. januar 2019 og svarer til en soliditet på 36,1 %.

Agat Ejendomme har efter regnskabsperiodens udløb solgt Amerika Plads, p-kælder, til Jeudan A/S. Salget er sket til en for koncernen tilfredsstillende pris. Amerika Plads, p-kælder, har været ejet i et joint venture med By & Havn, og salget markerer afslutningen på et mangeårigt rigtig godt samarbejde. Salget, der er sket i overensstemmelse med koncernens strategi, vil generere et overskud og betydelig fri likviditet til koncernen.

Agat Ejendomme gennemførte medio 2019 en væsentlig omkostningsreduktion og organisationstilpasning med henblik på at forbedre indtjeningsevnen. Reduktionen har en årlig effekt på min. DKK 16 mio. fra og med regnskabsåret 2020/21. Omkostningsniveauet forventes for regnskabsåret 2020/21 at udgøre ca. DKK 40 mio., hvilket i forhold til regnskabsåret 2018/19 er en markant besparelse på ca. DKK 35 mio. Fremadrettet, efter de udenlandske aktiviteter er afviklet, forventes omkostningsbasen at udgøre i niveauet 20-25 mio.

Selskabets finansielle situation er tilfredsstillende. Likviditeten styrkes væsentligt ultimo året i forbindelse med aflevering af boligenhederne i det polske projekt Bielany, Warszawa, til køberne, og efter regnskabsperiodens udløb er foreløbigt ca. DKK 75 mio. overført til Danmark som fri likviditet.

Et afgørende strategisk element i den fortsatte optimering af driften af ejendomsporteføljen er at opnå en væsentligt billigere finansiering. Koncernens shoppingcenter i Frederikssund, Sillebroen Shopping, er finansieret med et fastforrentet lån på 5 %. Den nuværende finansiering på DKK 480 mio. forfalder til indfrielse i efteråret 2020 og er derfor i balancen pr. 31. oktober 2019 klassificeret som kortfristet gæld. Drøftelser om refinansiering er indledt med relevante långivende parter, og det er ledelsens målsætning og forventning at opnå en ændret belåning af dette center, så finansieringsomkostningerne i koncernen kan blive reduceret.

Forventninger til 2019/20 og andre udsagn om fremtiden

Ledelsen forventer for regnskabsåret 2019/20 fortsat et koncernresultat før skat på DKK 0-10 mio.

Med et realiseret koncernresultat før skat i de første ni måneder af 2019/20 på DKK -24,0 mio., påvirket af afsatte omstrukturerings- og afviklingsomkostninger på DKK 19,9 mio., forventes fjerde kvartal 2019/20 at bidrage med et positivt resultat på 25-35 mio. før skat. Dette underbygges bl.a. af det efter regnskabsperiodens udløb gennemførte salg af Amerika Plads, p-kælder, og forventninger til driften af koncernens ejendomsportefølje.

Med et væsentligt reduceret og fortsat faldende omkostningsniveau samt et forventet stabilt afkast på ejendomsporteføljen er der skabt betydeligt bedre forudsætninger for i de kommende år at realisere en positiv indtjening i selskabet.









Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Robert Andersen, tel. +45 8896 1010.









