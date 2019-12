Selskabsmeddelelse nr. 45 – 2019

København, 11. december – 2019





Forløb af ekstraordinær generalforsamling





GreenMobility A/S (”Selskabet”) afholdt ekstraordinær generalforsamling den 11. december 2019 kl. 11.30 med følgende forløb:

1. Forslag om ændring af bemyndigelse til udstedelse af warrants i vedtægternes pkt. 4.1.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ændring af bemyndigelse til udstedelse af warrants i vedtægternes pkt. 4.1.

2. Forslag om godkendelse af Selskabets reviderede ”Vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning”.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om godkendelse af Selskabets reviderede ”Vederlagspolitik og retningslinjer for incitamentsaflønning”.

3. Forslag om tildeling af warrants til bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om tildeling af warrants til bestyrelsen.









Yderligere oplysninger:

Henrik Isaksen, adm. direktør, tlf. 4059 4000, hi@greenmobility.com

GreenMobility A/S, Landgreven 3, 1301 København K, CVR: 35521585, www.greenmobility.com

Certified Advisor

NORDEN CEF ApS

John Norden

Kongevejen 365, DK-2840 Holte

+45 2072 0200

jn@nordencef.dk





GreenMobility tilbyder den moderne byboer enkel, fleksibel og bæredygtig transport i form af elektriske delebybiler, som brugerne har adgang til via GreenMobility app’en. Kørslen betales per minut. I dag opererer GreenMobility 400 biler i København, og 250 biler i Oslo i samarbejde med VY og 100 biler i Aarhus i samarbejde med NRGi. Flere end 75.000 personer har tilmeldt sig GreenMobility.

Drevet af globale megatrends ser GreenMobility et hurtigt voksende marked for delebiler i storbyer, der efterspørger grøn transport til sine borgere, så behovet for personbiler mindskes. GreenMobilitys ambition er at være blandt de førende globale udbydere af grønne delebilsløsninger. GreenMobility er noteret på Nasdaq First North i København.

