December 11, 2019 08:46 ET

I henhold til offentliggjort meddelelse af den 6. december 2019, hvor det oplystes, at afdelingen havde ansøgt Nasdaq Copenhagen A/S om afnotering af afdelingen.

Det kan oplyses, at Nasdaq Copenhagen A/S har imødekommet ansøgningen og sidste handelsdag i afdelingen på Nasdaq Copenhagen A/S bliver herefter fredag den 20. december 2019.

Vilkår for emission og indløsning i afdelingen fortsætter uændrede.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted på telefon 44 55 92 00.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Investin

Tage Fabrin-Brasted, direktør

