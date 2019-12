MONTRÉAL, 11 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Terranueva (CSE: TEQ) (« Terranueva » ou la « Société ») annonce la mise en place d’une facilité de crédit rotatif garantie de 2M$ (le « Crédit rotatif ») auprès d’une institution prêteuse. Selon les modalités du Crédit rotatif, les fonds serviront à financer les activités de sa filiale, Corporation Terranueva Pharma, à financer ses opérations de transformation de cannabis et garantir, s’il a lieu, son fonds de roulement. Le Crédit rotatif accordé est d’une durée minimale d’une année et portera intérêt à un taux annuel de 9,95% lorsque le Crédit rotatif est utilisé.



« Ce financement représente une étape importante pour Terranueva. Grâce aux fonds disponibles, Terranueva s’assure de poursuivre ses activités de production pour livrer des produits de qualité provenant de salles blanches automatisées de notre UCRD », a déclaré Francisco Junior Perez, Chef des opérations de Terranueva.

Récoltes et Santé Canada

La Société a procédé à plusieurs récoltes à son centre de recherche depuis l’été 2019, lesquelles répondent positivement aux normes de Santé Canada et ses récoltes ont fait l’objet de résultats très satisfaisant suite à des analyses d’un laboratoire indépendant. Terranueva poursuit son plan d’affaires et ses démarches de commercialisation de ses produits de cannabis auprès du marché afin de sécuriser des revenus à court terme.

Transformation de son équipe de Direction

À l’aube des premières ventes et commercialisation de cannabis, le Conseil d’administration de Terranueva annonce une nouvelle structure organisationnelle. Dominique St-Louis se joint à titre de Vice-président Finances et Chef de la direction financière pour l’ensemble de l’organisation.

Depuis 20 ans, Monsieur St-Louis occupe divers postes de direction au sein du Groupe SAJY Inc., un groupe de sociétés privées actif dans le secteur des communications, dont le poste de Chef de la direction chez &CO Collaborateurs Créatifs, une des plus grandes agences de créativité indépendante au Québec. Dans ce rôle, Dominique accompagne plusieurs marques locales et nationales à se développer dans un environnement en évolution très rapide. En parallèle, de 2012 à 2015, il a occupé le poste de Chef de la direction financière pour la Corporation Pétrolière Perisson (CSE :POG).

Départ et efficience au sein de la Direction

En conséquence de ces changements organisationnels et de l’évolution de son plan stratégique, Terranueva annonce que Pierre Monet quittera ses fonctions de dirigeant en date du 15 décembre 2019. Le Conseil d’administration de Terranueva est reconnaissant de l’apport de Monsieur Monet à l’évolution de Terranueva depuis sa création. Il lègue de solides assises sur lesquelles l’équipe en place pourra bâtir.

A PROPOS DE TERRANUEVA

Terranueva s’appuie sur la recherche et développement et l’efficience opérationnelle pour être un acteur dans l’industrie émergente du cannabis au Québec. Nous visons à fournir aux marchés canadien et international du cannabis de première qualité.

Corporation Terranueva Pharma, sa filiale détenue en propriété exclusive détient les licences nécessaires de Santé Canada pour exécuter sa mission. Opérant à L'Assomption (Québec), sa mission est de produire du cannabis aux normes les plus élevées en termes d'efficacité, de qualité et de stabilité. Pour atteindre son objectif, Terranueva Pharma met en œuvre une approche de production modulaire intégrant les dernières avancées et innovations dans l'automatisation de ces processus.

Pour en savoir plus sur Terranueva, consulter www.terranueva.ca.

La CSE, et ses fournisseurs de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans ses politiques) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus d’information, veuillez contacter :