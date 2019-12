WINNIPEG, Manitoba, 11 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Precision ADM Inc. (“Precision ADM®” ou "la compagnie"), une entreprise mondiale offrant des services d’ingénierie et de fabrication additive métallique, est heureuse d’annoncer la nomination de Martin Lavoie comme Gestionnaire principal des ventes et du développement des affaires, et de Dr Philippe Dupuis, Ph.D., en tant que Chargé de projet, Ingénierie et fabrication additive pour le Québec et l’Ontario.



La compagnie a récemment ouvert un bureau dans la région de la capitale nationale afin de mieux server ses clients de l’Ontario, du Québec et des États-Unis.

Martin Lavoie a près de 20 ans d’expérience en développement des affaires, relations gouvernementales et manufacturier intelligent. Son expertise en fabrication additive vient de son implication avec Canada Makes, le premier réseau d’expertise canadien en fabrication additive, qu’il a fondé durant son emploi auprès des Manufacturiers et Exportateurs du Canada. Martin a complété une maîtrise en économie et science politique de l’université Laval et habite dans la région de la capitale nationale.

“C’est un honneur et un privilège de me joindre à Precision ADM, un pionnier dans le développement et la commercialisation de la fabrication additive métallique et du manufacturier innovant au Canada. Ce sera un défi enlevant de bâtir sur la solide réputation que la compagnie s’est méritée au fil des années et de l’aider à prendre de l’expansion au Québec, avec l’aide des organismes gouvernementaux et des associations sectorielles telles que STIQ, Aéro-Montréal et Medteq, qui sont tous des acteurs importants de l’écosystème manufacturier de la province,” selon M. Lavoie.

Dr Philippe Dupuis est un diplômé en génie de l’Université d’Ottawa avec une spécialisation en fabrication additive et en science des matériaux. Il a obtenu un doctorat de la même institution, où il a développé de nouvelles applications de la fabrication additive métallique pour la production d’échangeurs de chaleur ultra-compact à haute performance. M. Dupuis possède plus de 7 années d’expérience en fabrication additive dans des rôles de chargé de projet en recherche et développement ainsi qu’en tant que président d’une PME spécialisée dans le domaine.

“Je suis ravi de pouvoir travailler avec l’équipe à servir nos clients et nos futurs clients des domaines de l’aéronautique, de la défense et de l’industrie médicale. De plus, je suis fier de contribuer à l’implantation et au développement d’une présence locale au Québec pour continuer à accroître la portée et la réputation de la compagnie,” selon Dr Dupuis.

"Martin et Philippe seront des acteurs importants nous permettant de nous déployer dans la belle province en 2020 et pour les années à venir," selon Martin Petrak, Président de Precision ADM®. "Nous prévoyons travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Québec, les agences de financement publiques et les investisseurs privés afin de faire du Québec un leader mondial de la fabrication additive dans les secteurs manufacturiers de haute technologie tels que l’aéronautique, la défense et le médical.”

Pour plus d’informations concernant les solutions de fabrication numériques avancées, SVP contactez la compagnie via l’adresse courriel info@precisionadm.com ou sur le site web, precisionadm.com.

À propos de Precision ADM inc.

Precision ADM est une firme qui offre des services de génie-conseil et de solutions de fabrication numérique qui utilise la fabrication additive, aussi connue sous le nom d’impression 3D, et de l’usinage assisté par contrôle numérique multiaxes, pour la fabrication de pièces et de systèmes à haute valeur ajoutée pour les secteurs de haute technologie comme le domaine médical, aérospatial, industriel et de l’énergie. Precision ADM a créé un système complet de procédés de fabrication numérique avancée (Advanced Digital Manufacturing®) qui inclut le support à la conception, l’ingénierie, la fabrication et la finition de pièces. Precision ADM possède les certifications ISO 13485:2016, AS9100 Rev. D et ISO 9001:2015 et opère à partir de son siège social à Winnipeg, Manitoba, Canada

Graeme Findlay

Precision ADM Inc.

204 289 4491 x 216

gfindlay@precisionadm.com