MONTRÉAL, 11 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei, un important fournisseur mondial de technologies de paiement, a annoncé aujourd’hui avoir complété un financement en actions ordinaires de 270 M$ US (358 M$ CA), établissant la valeur de la société à 2 G$ US (2,65 G$ CA). La majeure partie de l’investissement provient des actionnaires existants de Nuvei : Novacap, chef de file canadien dans le domaine du placement privé, appuyé par certains de ses principaux commanditaires, et la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse), l’un des plus grands investisseurs institutionnels canadiens. Ce financement permet à Nuvei de renforcer son plan de croissance organique et par acquisitions.



Nuvei, dont le siège social est à Montréal, au Québec, et qui compte des bureaux partout dans le monde, offre des solutions complètes de paiements en ligne omnicanaux, de remboursements simplifiés, de services de devises, de traitement de cartes de crédit, et de services aux entreprises à valeur ajoutée. Ses services sont offerts aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Nuvei aide les entreprises et organisations à croître à l’échelle locale et mondiale à l’aide d’une plateforme unique et unifiée.

La plateforme exclusive développée par Nuvei facilite l’intégration à l’économie mondiale et permet d’effectuer des transactions dans plus de 150 devises. Cette plateforme soutient plus de 180 modes de paiement non traditionnels, ce qui fait de Nuvei l’un des rares fournisseurs de services de paiements bien établis ayant de réelles capacités d’acquisition à l’échelle de la planète.

« J’aimerais remercier nos partenaires de nous aider à poursuivre le développement de notre technologie financière novatrice offerte partout dans le monde et de soutenir notre rayonnement », a dit Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Cet appui renforce notre stratégie de croissance organique et par fusions et acquisitions, avec l’accent sur les partenariats technologiques qui auront une incidence importante sur les marchés et les entreprises au sein desquels nous exerçons nos activités. »

« Nous sommes très reconnaissants de la confiance et du soutien continus de nos commanditaires », a indiqué Pascal Tremblay, président et chef de la direction de Novacap (TMT). « Leur appui nous encourage à poursuivre nos efforts visant à améliorer la création d’importants partenariats avec des entrepreneurs et des dirigeants en vue de bâtir des sociétés de calibre mondial. »

« Nous sommes fiers de soutenir et d’accompagner Nuvei tout au long de cette étape excitante de son histoire », a dit David Lewin, associé à Novacap (TMT). « Cette nouvelle émission offre à la société la souplesse nécessaire pour continuer d’exercer ses activités en poursuivant sa stratégie de croissance fructueuse. »

« Notre partenariat se poursuit afin d’appuyer l’expansion internationale d’une entreprise de technologie québécoise de premier plan », a dit Charles Émond, premier vice-président, Québec, placements privés et planification stratégique de la Caisse. « Depuis l’investissement initial, la Caisse et ses partenaires sont fiers d’avoir soutenu la croissance de Nuvei, notamment en permettant l’acquisition transformationnelle de SafeCharge, et ainsi d’appuyer un joueur qui est aujourd’hui reconnu mondialement dans son secteur d’activité. »

L’émission d’actions marque la fin d’une année active et prospère pour Nuvei. La société a effectué plusieurs acquisitions, dont l’acquisition transformationnelle de SafeCharge International Group Limited. Nuvei a également été nommée l’une des Sociétés les mieux gérées au Canada par Deloitte Canada, et Philip Fayer a remporté le Grand Prix de l’EntrepreneurMC d’EY 2019 dans la catégorie FinTech.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei, le tout premier collectif d’experts-conseils en technologie de paiement. Nous fournissons des paiements omnicanaux complètement pris en charge aux marchands à grande échelle, aux PME et aux partenaires de distribution grâce à notre vaste gamme de technologies brevetées. Nous fournissons également la technologie, l’expertise et le service à la clientèle dont les organisations de vente indépendantes, les éditeurs de logiciels indépendants, les facilitateurs de paiement, les développeurs et les plateformes de commerce électronique ont besoin pour se démarquer. Forts de notre plateforme à service complet, connectée à l’échelle mondiale, nous avons pour vision de bâtir un réseau dans lequel nos marchands et nos partenaires peuvent réellement prospérer. Notre but est de générer pour tout un chacun des possibilités de paiement avantageuses, afin de développer des partenariats solides et durables. Pour en savoir plus, consultez le www.nuvei.com/fr-ca.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,6 milliards $ d’actifs sous gestion. Son approche d’investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse, des privatisations. Au cours des 38 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 130 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Toronto, en Ontario ainsi qu’à Brossard, au Québec. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d’assurances publics et parapublics. Son actif net s’élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu’en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l’échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

