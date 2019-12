Rueil-Malmaison, le 11 décembre 2019

VINCI Airports livre les travaux de modernisation

de l’aéroport de Salvador Bahia (Brésil)

Une première concession réussie au Brésil

Déploiement d’une stratégie environnementale ambitieuse

Un projet d’environ 160 millions d’euros livré en 18 mois

Augmentation de la capacité, renforcement de la performance et offre de nouveaux services

VINCI Airports, concessionnaire de l'aéroport de Salvador Bahia depuis janvier 2018, a livré aujourd'hui les travaux d'extension et de modernisation de la plate-forme. Une cérémonie s’est déroulée en présence de Tarcísio Freitas, ministre des Infrastructures du Brésil, José Ricardo Botelho, président de l’agence nationale de l’aviation civile brésilienne, Rui Costa, gouverneur de l'État de Bahia, Antônio Carlos Magalhães Neto, maire de Salvador et Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et président de VINCI Airports.

La capacité de l'aéroport se trouve ainsi portée de 10 à 15 millions de passagers par an, grâce à l’extension du terminal et la construction d'une nouvelle jetée avec six passerelles d’embarquement. Par ailleurs, la réfection des pistes, la mise en place de nouveaux bureaux de vente pour les compagnies aériennes et le réaménagement des comptoirs d'enregistrement permettent de renforcer la performance opérationnelle. Enfin, un nouveau système de traitement des bagages, une zone commerciale enrichie et la fourniture de nouveaux services, dont un réseau Wi-Fi gratuit et haut débit, permettront d’améliorer significativement l’expérience passager.

La dimension environnementale a été placée au cœur du projet. VINCI Airports a conçu et mis en œuvre des initiatives concrètes telles que la construction d'une station d'épuration pour la réutilisation sur site des eaux usées, d’un centre de tri des déchets et d’une ferme solaire.

Ces travaux réalisés en synergie avec VINCI Energies représentent un investissement de 160 millions d’euros. Tout au long du chantier, l’activité de l’aéroport a pu être maintenue grâce à un phasage de travaux permettant d’optimiser la gestion des flux de passagers et des mouvements d’avion. Les travaux ont été et livrés en seulement 18 mois.

Depuis le début de la concession, l’aéroport de Salvador Bahia s’inscrit dans une trajectoire positive, avec l’ouverture de huit nouvelles lignes, dont des vols directs vers Miami, Panama, Salt Island et Santiago du Chili. Au cours des deux prochaines années, de nouvelles améliorations seront apportées au fonctionnement de l'aéroport, dont la modernisation des espaces communs de restauration et la mise en place de nouveaux postes d’enregistrement et passerelles d’embarquement.

Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et président de VINCI Airports, a commenté : « Ces travaux de modernisation développent le potentiel de l'aéroport et en font une porte d'entrée performante et conviviale sur la région de Bahia. Le volet environnemental particulièrement ambitieux de ce projet constitue une référence en matière de transition durable des infrastructures. Nous saluons l’engagement sans faille des équipes de l'aéroport et sommes heureux de célébrer avec eux cette étape importante. »

À propos de VINCI Airports

VINCI Airports, premier opérateur aéroportuaire privé au monde, assure le développement et l’exploitation de 46 aéroports en France, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède, en Serbie, au Cambodge, au Japon, aux États-Unis, en République dominicaine, au Costa Rica, au Chili et au Brésil. Desservi par plus de 250 compagnies aériennes, le réseau VINCI Airports a accueilli 241 millions de passagers en 2018 - y compris le trafic de Londres Gatwick. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite des aéroports en apportant sa capacité d’investissement, son réseau international et son savoir-faire dans l’optimisation de la gestion et de la performance de plates-formes existantes, de projets d’extension ou de construction complète d’infrastructure aéroportuaire. En 2018, son chiffre d’affaires total géré s’est élevé à 3,6 milliards d’euros, pour un chiffre d’affaires consolidé de 1,6 milliard d’euros. Toutes les informations sur www.vinci-airports.com

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant plus de 210 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

