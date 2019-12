December 11, 2019 12:00 ET

December 11, 2019 12:00 ET

Chiffre d’affaires annuel en progression de + 5,5 %

Dynamique solide au 4ème trimestre (+ 6,8 %)









Paris, le 11 décembre 2019, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 4ème trimestre de l’exercice 2019 (août à octobre 2019).

Activité soutenue au 4ème trimestre

Au 4ème trimestre 2019, le Produit Brut des Jeux (PBJ) atteint 178,7 M€ (+7,4 %).

En France, le PBJ profite d’une forte hausse de la fréquentation de +5,4 % et progresse de +10,1 M€ à 150,2 M€ (+7,2 %).

Le PBJ des machines à sous continue sur sa lancée et enregistre une hausse de +5,6 % à 122,2 M€. Le PBJ des jeux traditionnels accélère sa croissance à +14,7 % (28,1 M€), porté par les formes électroniques (+41,8 %). Ces performances sont d’autant plus notables qu’elles tiennent compte de l’arrêt de l’exploitation fin juin 2019 du casino de Boulogne-sur-Mer.

À l’étranger, après un 3ème trimestre en léger repli (-0,9 %), le PBJ s’inscrit en forte hausse de +8,4 % à 28,4 M€ porté tant par l’activité des machines à sous (+6,8 %) que celle des jeux traditionnels (+10,7 %). On notera la belle performance du PBJ des casinos physiques (+6,3 %) et des jeux online et paris sportifs en Belgique (+13,9 %).

Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) enregistre une hausse de +7,3 % à 81,2 M€ (soit +5,5 M€).

Au global, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre s’établit à 106,7 M€, en progression de +7,1 %.

Chiffre d’affaires annuel en hausse de +5,5 % à 433,5 M€ porté par le succès des nouveaux formats

Sur l’exercice 2019, le PBJ ressort à 672,7 M€ en progression de +33,9 M€ (+5,3 %), progression liée à la croissance du PBJ des machines à sous (+3,6 %), du PBJ des formes électroniques de jeux traditionnels en France (+28,6 %) et des jeux online et paris sportifs en Belgique (+25,4 %).

Par ailleurs, l’évolution de la parité EUR / CHF concernant les deux casinos suisses de Meyrin et Crans-Montana a été favorable (+2,3 M€).

Ainsi, après prélèvements, le PNJ atteint 338,1 M€, en hausse de +5,4 %.

Au global, Groupe Partouche enregistre un chiffre d’affaires annuel de 433,5 M€ en progression de +5,5 % (+22,6 M€) sur un an.

Le chiffre d’affaires des casinos (+5,0 %) bénéficie à la fois d’une fréquentation soutenue en France (+3,5 %) et du succès des casinos ayant bénéficié du programme d’investissements. On notera par exemple :

la croissance annuelle de +50,5 % du chiffre d’affaires du nouveau casino de Pornic, déplacé il y a un an ;

une nouvelle progression très sensible du chiffre d’affaires du casino de La Ciotat cette année (+10,9 %), après +38,2 % enregistrée lors de sa première année d’exploitation complète au format « plein air » inauguré en juillet 2017 ;

et enfin, le succès du Pasino Grand d’Aix-en-Provence, qui a enregistré un chiffre d’affaires en forte progression (+32,8 %) au 4ème trimestre, grâce à sa restructuration innovante.

Ces résultats confirment la pertinence du programme de modernisation et d’extension mené par le Groupe, programme qui sera déployé sur de nouveaux sites au cours des exercices à venir, notamment à la Tour-de-Salvagny près de Lyon et à Annemasse près de Genève.

Prochain rendez-vous :

Résultats de l’exercice clos au 31 octobre 2019 : mercredi 29 janvier 2020, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 43 casinos et emploie près de 4 300 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Chiffre d’affaires consolidé

En M€ 2019 2018 Variation Premier trimestre 116,6 113,9 2,4% Deuxième trimestre 105,3 97,5 8,0% Troisième trimestre 104,9 99,9 5,0% Quatrième trimestre 106,7 99,6 7,1% Chiffre d'affaires total consolidé 433,5 410,8 5,5%

2- Construction du chiffre d’affaires consolidé

2.1 – Quatrième trimestre

En M€ 2019 2018 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 178,7 166,3 7,4% Prélèvements 97,7 90,6 7,8% Produit Net des Jeux (PNJ) 81,2 75,7 7,3% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 26,4 24,7 6,8% Programme de fidélisation -0,9 -0,8 20,1% Chiffre d'affaires total consolidé 106,7 99,6 7,1%

2.2 – Cumul 12 mois

En M€ 2019 2018 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 672,7 638,7 5,3% Prélèvements -334,6 -318,1 5,2% Produit Net des Jeux (PNJ) 338,1 320,7 5,4% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 98,8 93,3 5,9% Programme de fidélisation -3,4 -3,2 7,7% Chiffre d'affaires total consolidé 433,5 410,8 5,5%

3- Ventilation du CA par secteur d’activité

3.1 – Quatrième trimestre

En M€ 2019 2018 Variation Casinos 95,6 90,1 6,2% Hôtels 2,7 2,7 -1,1% Autres 8,4 6,9 21,9% Chiffre d'affaires total consolidé 106,7 99,6 7,1%

3.2 – Cumul 12 mois

En M€ 2019 2018 Variation Casinos 394,1 375,3 5,0% Hôtels 8,5 9,0 -5,3% Autres 30,8 26,5 16,4% Chiffre d'affaires total consolidé 433,5 410,8 5,5%

4- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

Pièce jointe