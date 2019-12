Roissy, Amstelveen, le 11 décembre 2019

Air France-KLM accélère le renouvellement de sa flotte et commande 10 Airbus A350-900 supplémentaires pour Air France

Les Conseils d’Administration d’Air France et d’Air France-KLM ont statué sur la solution de remplacement des Airbus A380 d’Air France et approuvé une commande de 10 Airbus A350-900.

A travers cette décision, Air France-KLM poursuit sa stratégie de rationalisation et de simplification de la flotte.

Ce travail a déjà été en partie effectué chez KLM, qui exploitera à terme une flotte d’appareils long-courriers constituée exclusivement de Boeing 777 et Boeing 787. Les pilotes de la compagnie étant qualifiés pour voler indifféremment sur les deux appareils.

Chez Air France, la commande à venir portera à 38 le nombre d’appareils A350 attendus, dont trois ont déjà été livrés.

C’est une nouvelle étape dans le déploiement de la stratégie de simplification de la flotte chez Air France. Ainsi, en 2023, la flotte long-courrier d’Air France sera composée de 116 avions répartis en quatre familles : Airbus A330 et A350, et de Boeing 777 et 787. Comme chez KLM, les bénéfices attendus sont une plus grande flexibilité opérationnelle et des économies d’échelle, grâce notamment à la réduction du nombre de qualifications pilotes à trois d’ici à 2023 : Airbus A330/A350, Boeing 777 et Boeing 787.

Ces appareils de nouvelle génération remplaceront les Airbus A380 actuellement opérés par Air France et dont la sortie de flotte interviendra d’ici à fin 2022. Leur arrivée permettra également d’accélérer le départ des Airbus A340 au premier trimestre 2021.

L’Airbus A350-900 allie efficacité économique et performance environnementale, avec une consommation de carburant réduite de 25% par rapport aux appareils de génération précédente, soit une consommation de 2,5 litres par passager aux 100 kilomètres. Son empreinte sonore est quant à elle réduite de 40%. L’A350-900 d’Air France est doté d’une cabine spacieuse et silencieuse et équipé de systèmes de divertissement de dernière génération ainsi que d’une connexion WiFi pour le confort des clients.

Benjamin Smith, Directeur Général du groupe Air France-KLM a déclaré : « La rationalisation et la modernisation de la flotte d’Air France-KLM est essentielle pour renforcer sa performance économique et opérationnelle. Fruit de l’expertise européenne d’Airbus, l’A350-900 est un appareil très performant sur tous les plans et je suis heureux qu’Air France puisse en faire l’un de ses cœurs de flotte, au service de la compétitivité de notre Groupe. »

Anne Rigail, Directrice Générale d’Air France a déclaré : « Les premiers résultats de l’exploitation de l’Airbus A350 chez Air France sont excellents à tous les niveaux : satisfaction client, performance opérationnelle, et réduction de l’empreinte environnementale. Avec un investissement de plus d’un milliard d’euros par an, la modernisation de notre flotte constitue notre principal levier pour atteindre notre objectif de réduction de 50% nos émissions de CO 2 par passager/km d’ici à 2030. »

