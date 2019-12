BIC – Communiqué de Presse

Clichy – 11 Décembre 2019



Conseil d’Administration de SOCIETE BIC

Cooptation et proposition de nomination d’Administrateurs

Au cours de sa séance du 10 décembre 2019, et sur recommandation de son Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, le Conseil d’Administration de SOCIETE BIC a coopté Monsieur Timothée BICH en qualité d’Administrateur. Timothée BICH remplace Monsieur François BICH, démissionnaire, jusqu’à ratification de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 20 mai 2020. Il est gérant de portefeuille chez Stone Milliner Asset Management LLP, société de gestion d’actifs basée à Londres, qu’il a rejointe en 2012.

Le Conseil a également décidé de soumettre à l’Assemblée Générale du 20 mai 2020 la nomination de Monsieur Jake SCHWARTZ en qualité d’Administrateur Indépendant. Jake SCHWARTZ est Directeur Général et co-fondateur de General Assembly, une société pionnière dans le domaine de la formation continue dans les métiers et les compétences liés au numérique et aux nouvelles technologies.

Pierre Vareille, Président du Conseil d’Administration a déclaré : « Je tiens, au nom du Conseil d’Administration, à remercier chaleureusement François BICH pour son exceptionnelle contribution aux travaux du Conseil d’Administration de 1977 à aujourd’hui. Son expertise en matière industrielle, son leadership et ses qualités humaines ont joué un rôle déterminant dans la réussite de notre Groupe au cours de toutes ces années.

Je me réjouis par ailleurs que le Conseil ait décidé de coopter Timothée BICH pour lui succéder et de proposer la nomination de Jake SCHWARTZ en qualité d’Administrateur Indépendant. Leurs expériences dans les domaines de la finance et des compétences liées aux nouvelles technologies leur permettront d’exercer au mieux leurs mandats d’Administrateurs de SOCIETE BIC. »

Contacts

Sophie Palliez-Capian – Engagement des Parties Prenantes - sophie.palliez@bicworld.com Relations Investisseurs Contacts Presse Michèle Ventura + 33 1 45 19 52 98

michele.ventura@bicworld.com Albane de La Tour d’Artaise +33 1 45 19 51 51 Albane.DeLaTourD'Artaise@bicworld.com







Isabelle de Segonzac : +33 1 53 70 74 85 isegonzac@image7.fr

Pour plus d’informations, consulter le site : www.bicworld.com

Timothee BICH, est gestionnaire de portefeuille chez Stone Milliner Asset Management LLP. Il a rejoint Stone Milliner en tant que trader dès son lancement en 2012 et a été nommé responsable de l'exécution en janvier 2016. Avant de rejoindre Stone Milliner, Timothée a été analyste chez Moore Europe Capital Management au sein d'une équipe de gestionnaires de portefeuilles crédit et macro (2010-2011). Il est titulaire d'un « Master of Science in Risk and Asset Management » de l'EDHEC (2009-2010) et d'un diplôme en finance de l'Université Paris-Dauphine (2003-2008).

Jake SCHWARTZ est cofondateur et Directeur Général de General Assembly. Fondé en 2011 à New York, General Assembly est pionnier et leader de la formation continue dans les métiers du numérique et des nouvelles technologies. Avant de créer General Assembly, Jake a été Senior Associate chez Associated Partners, LP, un fond de Private Equity (2008-2010) et Conseiller en Investissements chez Capital Counsel, à New York (2003-2005). Il est titulaire d’un Bachelor of Art en Etudes Américaines de l’université de Yale (2000) et d’un MBA en Gestion Entrepreneuriale de Wharton- Université de Pennsylvanie - (2008).

Agenda 2019/2020 (toutes les dates sont à confirmer)

Résultats Annuels 2019 12 Février 2020 Réunion et Webcast Résultats du premier trimestre 2020 23 Avril 2020 Conférence téléphonique et Webcast Assemblée Générale 2020 20 Mai 2020 Réunion Résultats du premier semestre 2020 29 Juillet 2020 Conférence téléphonique et Webcast

À propos de bic

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 1 949, 8 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants : CDP « A List » et « Supplier Engagement Rating leader board » du CDP, Euronext Vigeo – Eurozone 120, Euronext Vigeo – Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index.

Pièce jointe