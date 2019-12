BIC – Communiqué de Presse

Clichy – 11 décembre 2019

Modification du capital et annulation d’actions

Au cours de sa séance du 10 décembre 2019, le Conseil d'Administration de SOCIETE BIC, faisant usage de l'autorisation donnée par les actionnaires, a décidé de procéder à :

- une augmentation du capital par création de 22 520 actions nouvelles consécutive à des levées d’options de souscription réalisées entre le 1er novembre 2018 et le 31 décembre 2018,

- une réduction du capital par annulation de 478 667 actions.

A l'issue de ces opérations, le capital social de SOCIETE BIC s’élève à 173 933 156,80 euros, divisé en 45 532 240 actions de 3,82 euros de nominal, entièrement libérées.

Agenda 2019/2020 (toutes les dates sont à confirmer)

Résultats Annuels 2019 12 Février 2020 Réunion et Webcast Résultats du premier trimestre 2020 23 Avril 2020 Conférence téléphonique et Webcast Assemblée Générale 2020 20 Mai 2020 Réunion Résultats du premier semestre 2020 29 Juillet 2020 Conférence téléphonique et Webcast

