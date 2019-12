MONTRÉAL, 11 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing est heureux d'annoncer que l'hôtel de luxe haut de gamme Riu Palace Riviera Maya a rouvert ses portes pour révéler un nouveau style moderne élégant après un programme de modernisation de 40 millions de dollars.



Cet hôtel haut de gamme, situé sur les rives étincelantes de la Riviera Maya et à proximité de la très animée Playa del Carmen, offre maintenant 460 chambres entièrement modernisées avec un décor tropical et des accents en céramique bleue, ainsi que des commodités pratiques, dont un service aux chambres 24 h. Le complexe aquatique a été agrandi pour inclure quatre grandes piscines, dont une pour enfants, et un bar, où les clients peuvent profiter d'un service de boissons, ainsi que le miniclub RiuLand qui offre maintenant des glissades d'eau. L’hôtel bénéficie dorénavant également d’un espace RIUFit. De plus, les clients peuvent profiter du partage de services Séjournez dans 1, profitez de 5! avec les hôtels RIU avoisinants, y compris l'accès aux fêtes thématiques hebdomadaires au Riu Tequila .

Les vacanciers pourront aussi choisir parmi sept restaurants offrant des repas illimités sans réservation inclus durant leur séjour, dont le nouveau restaurant italien Il Portico. Tous les restaurants existants ont également été modernisés pour offrir un style plus contemporain et des installations rénovées. Pour un remontant du matin ou une gâterie en après-midi, les vacanciers peuvent se rendre au café et crèmerie Capuchino nouvellement ouvert.

Les clients ayant réservé un forfait vacances de la Collection Signature par Sunwing, le fournisseur unique des hôtels RIU Hotels and Resorts , bénéficient des avantages exclusifs de RIU®-topia, y compris des cocktails de bienvenue, des repas illimités sans réservation, des crédits sur les soins au spa et bien d’autres encore. De plus, Sunwing offre des forfaits vacances sur la Riviera Maya depuis 21 aéroports canadiens. Il est donc plus facile que jamais pour les voyageurs de découvrir les merveilles de cette oasis tropicale.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour exploités par Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers profiteront d’un service en vol primé, comprenant un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d’achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, y compris l’unique viande fumée de renommée mondiale de Schwartz’s Deli, une institution montréalaise, ainsi que des mets créés en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg (50 lb), offerte gratuitement. Pour encore plus d’avantages, comme une franchise de bagages augmentée et un plus grand espace pour les jambes, les passagers peuvent opter pour un surclassement en Élite Plus à partir de seulement 50 $ par segment de vol.

Pour plus d’informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols domestiques. Entreprise renommée pour son service primé, Sunwing est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix des consommateurs. Les clients Sunwing commenceront leur voyage en beauté avec un service en vol primé, comprenant un verre de vin mousseux gratuit* et des boissons non alcoolisées ainsi qu’un menu d’achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, y compris des choix pour enfants, la viande fumée reconnue mondialement de Schwartz’s Deli, une institution montréalaise, ainsi que de délicieuses options créées en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire. Sunwing égalise les dons que la Fondation reçoit dans le cadre du programme de petite monnaie à bord des vols de Sunwing Airlines, aucuns frais administratifs ne sont collectés et 100 % des dons sont versés à la Fondation.

*Le service à bord n’est pas offert sur tous les vols.

