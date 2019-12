ROUYN-NORANDA, Québec, 11 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Explor inc. (Bourse de croissance TSX ; EXS, OTCPK : EXSFF, FSE : E1H1) (« Explor » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer que suite à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 11 décembre 2019, les administrateurs suivants ont été élus : Christian Dupont du Nouveau-Brunswick, Geoffrey Carter de l’Ontario, Mario Colantonio de l’Ontario et Gerhard Merkel d’Allemagne.



La firme Dallaire & Lapointe Inc. a été reconduite en tant qu’auditeurs indépendants de la Société. Les actionnaires ont également approuvé la continuation du régime d’options d’achat d’actions de la Société et du régime de droits des actionnaires. Les actionnaires ont également approuvé la résolution spéciale approuvant la fusion avec Pure Nickel Inc. Il est prévu que la fusion prendra effet dans les prochaines semaines : un communiqué de presse sera émis lorsque la fusion avec Pure Nickel entrera en vigueur.

Subséquemment à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires, le conseil d’administration de la Société a tenu une réunion des administrateurs et a nommé les dirigeants suivants : Christian Dupont, comme président et chef de la direction, Rodrigue Tremblay en tant que chef des finances et Julie Godard en tant que secrétaire corporative. Finalement, les personnes suivantes ont été nommées au sein du comité d’audit : Christian Dupont, Mario Colantonio et Geoffrey Carter. Deux membres de ce comité sont considérés comme administrateurs indépendants.

Ressources Explor inc. est une compagnie publique inscrite à la Bourse canadienne de croissance (TSXV-EXS), sur l’OTCPK (EXSFF) et à la Bourse de Francfort et de Berlin (E1H1).

La Société

Ressources Explor inc. est une société canadienne d’exploration minière qui détient des propriétés en Ontario, au Québec, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Explor se concentre actuellement sur l’exploration dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Cette ceinture se retrouve dans les provinces du Québec et de l’Ontario avec environ 33 % en Ontario et 67 % au Québec. La ceinture de roches vertes de l’Abitibi a produit plus de 180 000 000 onces d’or et 450 000 000 tonnes de métaux de base au cours du dernier siècle. La Société a été continuée en vertu des lois de l’Alberta en 1986 et a ses bureaux principaux au Québec depuis 2006.

Le principal projet de Ressources Explor inc. est le projet Timmins Porcupine West (TPW) situé dans le camp minier de Porcupine, province de l’Ontario. Teck Resources Ltd. effectue actuellement un programme d’exploration afin de gagner une participation dans la propriété TPW. Les ressources minérales de TPW (communiqué de presse du 27 août 2013) comprennent ce qui suit :

Les ressources minérales à ciel ouvert à une teneur de coupure de 0,30 g/t Au sont les suivantes :

Indiquées : 213 000 oz (4 283 000 tonnes à 1,55 g/t Au) Présumées : 77 000 oz (1 140 000 tonnes à 2,09 g/t Au) Les ressources minérales souterraines à une teneur de coupure de 1,70 g/t Au sont les suivantes :

Indiquées : 396 000 oz (4 420 000 tonnes à 2,79 g/t Au) Présumées : 393 000 oz (5 185 000 tonnes à 2,36 g/t Au)

