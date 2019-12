OTTAWA, 11 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite de la signature du protocole de modification de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), Catherine Cobden, présidente de l’Association canadienne des producteurs d’acier (ACPA), a fait la déclaration suivante :



« Nous tenons à féliciter les gouvernements du Canada, des États-Unis et du Mexique pour les efforts déployés en vue de la signature de l’ACEUM. »

« L’ACEUM est un accord important pour l’industrie sidérurgique nord-américaine et ses clients des industries consommatrices d’acier. Il profitera aux producteurs d’acier canadiens en renforçant davantage les chaînes d’approvisionnement manufacturières en Amérique du Nord et en améliorant les conditions de l’ALENA. »

« Les producteurs d’acier canadiens demandent aux trois gouvernements nord-américains de ratifier rapidement l’ACEUM et de travailler en étroite collaboration avec l’industrie sidérurgique à la mise en œuvre de la nouvelle entente pour assurer la compétitivité continue de notre industrie. »

