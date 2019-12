Beeond, Inc

December 11, 2019 16:00 ET

December 11, 2019 16:00 ET

NEW BERN, North Carolina, Dec. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beeond, Inc., ein Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Technologie und Services für OPC Unified Architecture (UA) konzentriert, um Automatisierungsanbietern bei der Umstellung ihrer Produkte und Systeme auf das Industrial Internet of Things (IIoT) zu helfen, gab heute die Veröffentlichung von UA Information Modeling eXcelerator Professional Editor (UMX Pro) bekannt.



UMX Pro ist ein plattformunabhängiger grafischer Editor zur Informationsmodellierung, der Entwicklern hilft, schnell und einfach Informationsmodelle für OPC-UA-Server zu entwerfen. Ein Informationsmodell definiert den Adressraum für einen Server, so dass Server und Clients Informationen einfach austauschen können.

UMX Pro, das für Windows, Linux und Mac verfügbar ist, unterstützt Entwickler beim Erstellen, Zusammenführen und Konfigurieren von UA-konformen Informationsmodellen, die ein UA-Nodeset ergeben. Weiterhin kann UMX Pro UA-SDK-Codegeneratoren von Drittanbietern starten, was weitere Entwicklungszeit spart.

„Unser Ziel ist es, Anbietern und Anwendern die Einführung von OPC UA zu erleichtern. Die Definition eines Informationsmodells für einen UA-Server ist eine der leistungsstärksten Funktionen, um den Informationsaustausch zwischen UA-fähigen Systemen zu ermöglichen und damit die Integration zu vereinfachen“, erläuterte Stan Brubaker, President von Beeond.

„Die Verwendung traditioneller XML-Text-Editoren zur Erstellung eines Informationsmodells ist umständlich, und obendrein ist es schwierig, das Modell zu visualisieren, zu modifizieren und zu pflegen. Mit UMX Pro können Entwickler das Modell einfach mit ihrem Team durcharbeiten, bei Bedarf schnell ändern und anschließend automatisch UA-Code generieren. Dies reduziert den Aufwand für die Modellentwicklung von Wochen auf Tage“, sagte Costantino Pipero, Gründer und CTO von Beeond.

„Der OPC-UA-Standard zur Interoperabilität zwischen Systemen, von den Sensoren bis hin zur Cloud, wird weltweit von Anbietern der industriellen Automatisierung und der Anwender-Community übernommen. Unser Ziel ist es, die Beteiligten bei der Einführung von UA zu unterstützen, damit sie die geschäftlichen Vorteile von niedrigeren Systemintegrationskosten und einem verbesserten Datenaustausch in ihren Unternehmen nutzen können. UMX Pro vereinfacht die Einführung von UA erheblich“, ergänzte Brubaker.

Über Beeond

Beeond Inc. unterstützt sowohl Automatisierungsanbieter als auch Anwender dabei, mithilfe des Standards OPC Unified Architecture (UA) ihre Produkte und Systeme auf das Industrial Internet of Things (IIoT) umzustellen. Die Technologie und die Beratungs-, Schulungs- und Softwareentwicklungsservices des Unternehmens sind darauf ausgerichtet, seine Kunden während des gesamten Lebenszyklus der Technologieeinführung zu leiten und zu unterstützen. Die Technologie, die Erfahrung und die Expertise von Beeond reduzieren die Entwicklungskosten und senken das Projektrisiko bei den Kunden des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie auf der Website unter www.beeond.net .

Beeond und UMX Pro sind Marken der Beeond Inc. Alle anderen hierin verwendeten Firmen-, Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Kontakt:

Larry LeBlanc

Telefon: +1 717-309-7006

larry.leblanc@beeond.net