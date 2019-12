BURNABY, British Columbia, Dec. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-Wave Systems Inc ., ein führendes Unternehmen für Quantencomputing-Systeme, -Software und -Services, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit NEC Corporation , führend in der Integration von IT- und Netzwerktechnologien, abgeschlossen hat, um die Entwicklung hybrider Services voranzutreiben, die die besten Eigenschaften von Quanten- und klassischen Computern vereinen und die Einbeziehung von Quantenfähigkeiten in integrierte Workflows vereinfachen. D-Wave und NEC planen die Vermarktung und den Verkauf des Quanten-Cloud-Services Leap™ von D-Wave , der hybride Tools und Services umfasst, sowie neuer Hybridfähigkeiten, die gemeinsam entwickelt werden sollen. NEC hat sich verpflichtet, 10 Millionen US-Dollar in D-Wave zu investieren. Die Zusammenarbeit beginnt mit dem Abschluss der Investition von NEC, die an bestimmte Bedingungen geknüpft ist.

Die Kooperation wird sich auf drei Kernbereiche konzentrieren:

Hybrid-Services: NEC und D-Wave werden gemeinsam Hybrid-Services entwickeln, die die Leistungsstärke der NEC Supercomputer und anderer klassischer Systeme mit der Quantentechnologie von D-Wave kombinieren. Die beiden Unternehmen werden ihren Kunden Preis- und Leistungsmerkmale bieten, die denen von rein klassischen Systemen überlegen sind. Diese Arbeit ergänzt auch bestehende Tools und Software von D-Wave zur Hybrid-Entwicklung, darunter D-Wave Hybrid ™, eine einfache Open-Source-Workflow-Plattform für die Erstellung von quanten-klassischen Hybridanwendungen und deren Ausführung über Leap.



NEC und D-Wave werden gemeinsam Hybrid-Services entwickeln, die die Leistungsstärke der NEC Supercomputer und anderer klassischer Systeme mit der Quantentechnologie von D-Wave kombinieren. Die beiden Unternehmen werden ihren Kunden Preis- und Leistungsmerkmale bieten, die denen von rein klassischen Systemen überlegen sind. Diese Arbeit ergänzt auch bestehende Tools und Software von D-Wave zur Hybrid-Entwicklung, darunter ™, eine einfache Open-Source-Workflow-Plattform für die Erstellung von quanten-klassischen Hybridanwendungen und deren Ausführung über Leap. Anwendungsentwicklung: NEC und D-Wave werden mit Kunden gemeinsam Anwendungen entwickeln, die die Leistungsfähigkeit der kollaborativen Hybridsysteme nutzen und praktische geschäftliche und wissenschaftliche Probleme in einer Vielzahl von Branchen lösen sollen. Dies baut auf über 200 frühen Anwendungen auf, die Kunden mit Systemen von D-Wave in Bereichen wie Automotive und Fertigung, Machine Learning und Materialwissenschaften entwickelt haben.



NEC und D-Wave werden mit Kunden gemeinsam Anwendungen entwickeln, die die Leistungsfähigkeit der kollaborativen Hybridsysteme nutzen und praktische geschäftliche und wissenschaftliche Probleme in einer Vielzahl von Branchen lösen sollen. Dies baut auf über 200 frühen Anwendungen auf, die Kunden mit Systemen von D-Wave in Bereichen wie Automotive und Fertigung, Machine Learning und Materialwissenschaften entwickelt haben. Vertrieb und Marketing: NEC wird autorisierter Wiederverkäufer des Cloud-Services Leap von D-Wave. Das Angebot umfasst den Zugang zu den laufenden Hard- und Softwareinnovationen von D-Wave, darunter den Lower-Noise-Processor , das Ocean SDK™ , und das Advantage™-System der nächsten Generation , wenn es Mitte 2020 verfügbar ist. Die Unternehmen planen, gemeinsam neue Hybridfähigkeiten zu entwickeln, zu vermarkten und zu verkaufen.

„Japan ist die Geburtsstätte des Quantencomputing und nach wie vor bei der Entwicklung von Quantenanwendungen weltweit führend. Japanische D-Wave-Kunden aus den Bereichen Regierung, Unternehmen und Hochschulen haben die Entwicklung von praxisbezogenen Anwendungen vorangetrieben, indem sie auf Quantentechnologie gesetzt haben, um bereits heute mit der Lösung geschäftskritischer Probleme zu beginnen“, sagte Alan Baratz, Chief Product Officer und EVP of R&D bei D-Wave. „Unsere Kooperation mit dem globalen Pionier NEC ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu vollständig kommerziellen Quantenanwendungen.“

Die Zusammenarbeit mit NEC baut auf der bestehenden Präsenz von D-Wave im wichtigen japanischen Markt auf. Zu den japanischen Kunden gehören Marktführer wie DENSO, Toyota Tsusho, Recruit Communications, Groovenauts, Sigma-i, Tohoku University und viele andere. Bis heute haben sie frühe Anwendungen entwickelt, von der Fertigungsoptimierung bis zur digitalen Anzeigenschaltung. NEC hat seit langem den Ruf, im Laufe des letzten Jahrhunderts mehrere technologische Neuheiten auf den Weltmarkt gebracht zu haben, und ist damit Experte für zukunftsweisende neue Technologien mit hohem Kundennutzen. Die Zusammenarbeit mit D-Wave gibt NEC die einzigartige Möglichkeit, durch gemeinsamen Vertrieb, gemeinsames Marketing und gemeinsame Entwicklung praxisorientiertes Quantencomputing zu liefern.

„Die Quantencomputing-Entwicklung ist entscheidend für die Zukunft jeder Branche, die mit der Lösung der komplexesten Probleme der Gegenwart zu tun hat. Hybridanwendungen und ein besserer Zugang zu Quantensystemen werden es uns ermöglichen, echte kommerzielle Quantenlösungen zu erzielen. Im Jahr 1999 konnte NEC erfolgreich das weltweit erste Quantenbit-Gerät vorführen. Heute treiben wir den Markt als Marktführer im IT- und Netzwerkbereich weiter voran“, sagte Motoo Nishihara, Executive Vice President und CTO der NEC Corporation. „D-Wave bringt 20 Jahre Marktführerschaft ein, sowohl in der Hardwareentwicklung als auch bei der Identifizierung von quantenfähigen Geschäfts- und Wissenschaftsanwendungen. Unsere Zusammenarbeit zielt darauf ab, heute die Anwendungsentwicklung und den geschäftlichen Nutzen zu steigern. Neben dem technologischen Nutzen dieser Partnerschaft wird den Kunden auch ein hoher Mehrwert geboten. Wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit weiter auszubauen.“

Über D-Wave Systems Inc.

D-Wave ist der Marktführer in der Entwicklung und Lieferung von Quantencomputing-Systemen, -Software und -Services sowie der weltweit erste kommerzielle Lieferant von Quantencomputern. Unsere Mission ist es, die Leistungsfähigkeit des Quantencomputing für die Welt zu erschließen. Dies erreichen wir, indem wir unseren Kunden einen Nutzen mit praktischen Quantenanwendungen für so unterschiedliche Probleme wie Logistik, künstliche Intelligenz, Materialwissenschaften, Arzneimittelforschung, Cybersicherheit, Fehlererkennung und Finanzmodellierung bieten. Die Systeme von D-Wave Systeme werden von einigen der weltweit fortschrittlichsten Organisationen eingesetzt, darunter NEC, Volkswagen, DENSO, Lockheed Martin, USRA, USC, Los Alamos National Laboratory und Oak Ridge National Laboratory. Der Hauptsitz von D-Wave befindet sich in Kanada nahe Vancouver, die US-Niederlassungen in Palo Alto, Kalifornien, und in Bellevue, Washington. D-Wave verfügt über eine Basis von Blue-Chip-Investoren, darunter PSP Investments, Goldman Sachs, BDC Capital, DFJ, In-Q-Tel, PenderFund Capital, 180 Degree Capital Corp und Kensington Capital Partners Limited. Weitere Informationen finden Sie unter: www.dwavesys.com .

Über NEC Corporation

NEC Corporation ist ein weltweit führender Integrator von IT- und Netzwerktechnologien zum Nutzen von Unternehmen und Menschen auf der ganzen Welt. Die NEC Group bietet weltweit „Solutions for Society“, die Schutz, Sicherheit, Effizienz und Gleichberechtigung der Gesellschaft fördern. Mit der Unternehmensbotschaft „Orchestrating a brighter world“ zielt NEC darauf ab, einen Beitrag zur Lösung einer Vielzahl anspruchsvoller Probleme zu leisten und neue gesellschaftliche Werte für die sich verändernde Welt von morgen zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie bei NEC unter https://www.nec.com .