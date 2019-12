BURNABY, Colombie-Britannique, 11 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-Wave Systems Inc ., un chef de file en services, logiciels et systèmes d'informatique quantique, a annoncé aujourd'hui la signature d'accords avec NEC Corporation , un chef de file en intégration de technologies réseaux et informatiques, afin de favoriser le développement de services hybrides associant les meilleures caractéristiques des ordinateurs classiques et quantiques, et de simplifier l'incorporation de capacités quantiques au sein des flux de travail intégrés. D-Wave et NEC prévoient de commercialiser et de vendre le service de cloud quantique Leap™ de D-Wave , qui inclut des outils et services hybrides, ainsi que de nouvelles capacités hybrides devant être développées conjointement. La société NEC s'est engagée à investir 10 millions USD dans D-Wave. La collaboration prendra effet à la clôture de l'investissement de NEC, sous réserve de certaines conditions.

La collaboration se concentrera sur trois domaines clés :

Les services hybrides : NEC et D-Wave développeront conjointement des services hybrides associant la puissance des super-ordinateurs et autres systèmes classiques de NEC à la technologie quantique de D-Wave. Les deux sociétés offriront à leurs clients des caractéristiques de prix et de performance supérieures à celles fournies par les systèmes exclusivement classiques. Ce travail complète également les outils et logiciels existants de D-Wave pour le développement hybride, y compris D-Wave Hybrid ™, une plateforme de flux de travail open-source et simple d'emploi destinée à la conception et à l'exécution d'applications hybrides quantiques-classiques disponibles via Leap.



Les ventes et la commercialisation : NEC sera un revendeur autorisé du service cloud Leap de D-Wave. Les offres incluent un accès aux innovations logicielles et matérielles en cours de D-Wave, y compris le processeur à moindre bruit , Ocean SDK™ et le système de nouvelle génération Advantage™ lorsqu'il sera disponible à la mi-2020. Les parties prévoient de développer, commercialiser et vendre conjointement de nouvelles capacités hybrides.

« Le Japon est le lieu de naissance du recuit quantique et reste un chef de file mondial spécialisé dans le développement d'applications quantiques. À travers les gouvernements, les entreprises et les universités, les clients japonais de D-Wave ont fait progresser le développement d'applications dans le monde réel en exploitant la technologie quantique pour commencer à résoudre les problèmes cruciaux des entreprises d'aujourd'hui », a déclaré Alan Baratz, directeur produits et VPE de la division R&D chez D-Wave. « Notre collaboration avec la société pionnière mondiale NEC représente une étape majeure dans la poursuite d'applications quantiques entièrement commerciales. »

La collaboration avec NEC renforce la traction actuelle de D-Wave sur le puissant marché japonais. Les clients japonais incluent des chefs de file du marché tels que DENSO, Toyota Tsusho, Recruit Communications, Groovenauts, Sigma-i, l'Université du Tōhoku, et bien d'autres. À ce jour, ils ont développé les premières applications dans tous les domaines, de l'optimisation de la fabrication au placement publicitaire numérique. La société NEC est réputée depuis longtemps pour avoir apporté diverses « premières » technologiques sur le marché mondial au cours du siècle passé, ce qui en fait une experte en création de nouvelles technologies plaçant la valeur client au premier plan. Cette collaboration avec D-Wave donne à NEC la capacité unique de fournir une informatique quantique pratique à son marché au travers de ventes, d'une commercialisation et d'un développement conjoints.

« Le développement de l'informatique quantique est crucial pour l'avenir de tout secteur chargé de résoudre les problèmes les plus complexes d'aujourd'hui. Les applications hybrides, et un meilleur accès aux systèmes quantiques, nous permettront de produire des solutions quantiques de qualité véritablement commerciale. En 1999, NEC a réussi à présenter le premier appareil à bits quantiques au monde, et nous continuons aujourd'hui à piloter le marché en tant que chef de file dans les domaines des réseaux et des services informatiques », a déclaré Motoo Nishihara, vice-président exécutif et directeur technologique de NEC Corporation. « D-Wave apporte 20 ans d'expérience en tant que société leader spécialisée dans le développement matériel et l'identification d'applications scientifiques et commerciales employant la technologie quantique. Aujourd'hui, notre collaboration vise à favoriser le développement des applications et la valeur commerciale. Outre la valeur technologique de ce partenariat, les clients bénéficieront aussi d'un excellent rapport qualité/prix et nous sommes impatients de renforcer cette collaboration. »

À propos de D-Wave Systems Inc.

D-Wave est le chef de file du développement et de la fourniture de systèmes, logiciels et services informatiques quantiques et le premier fournisseur commercial au monde d’ordinateurs quantiques. Notre mission est de libérer la puissance de l’informatique quantique pour le monde. Nous faisons cela en produisant de la valeur client avec des applications quantiques pratiques pour résoudre des problèmes dans des domaines aussi variés que la logistique, l'intelligence artificielle, la science des matériaux, la découverte de médicaments, la cybersécurité, la détection des défauts et la modélisation financière. Les systèmes de D-Wave sont utilisés par certaines des organisations les plus avancées au monde, notamment NEC, Volkswagen, DENSO, Lockheed Martin, USRA, USC, le Laboratoire national Los Alamos et le Laboratoire national Oak Ridge. Avec un siège social situé près de Vancouver, au Canada, les activités américaines de D-Wave sont basées à Palo Alto, en Californie, et à Bellevue, dans l’État de Washington. D-Wave possède une base d’investisseurs de premier ordre comprenant Investissements PSP, Goldman Sachs, BDC Capital, DFJ, In-Q-Tel, PenderFund Capital, 180 Degree Capital Corp. et Kensington Capital Partners Limited. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Web : www.dwavesys.com .

À propos de NEC Corporation

NEC Corporation est une entreprise leader spécialisée dans l'intégration de technologies réseaux et informatiques pour le bénéfice des entreprises et des personnes partout dans le monde. Le groupe NEC fournit à l'échelle mondiale des « Solutions pour la société » promouvant la sûreté, la sécurité, l'efficacité et l'égalité de la société. Conformément au message de l'entreprise, consistant à « Orchestrer un monde plus radieux », NEC vise à aider à résoudre une large gamme de problèmes épineux et à créer une nouvelle valeur sociale pour le monde de demain en constante évolution. Pour tout complément d'information, visitez le site Web de NEC à l'adresse https://www.nec.com .