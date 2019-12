GOLETA, Californie, 12 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- BIOPAC Systems, Inc. propose désormais une nouvelle solution de suivi oculaire avec présentation de stimulus qui intègre les données physiologiques aux données de suivi oculaire. Le matériel et les logiciels de la Barre de suivi oculaire à distance sur écran permettent aux chercheurs de présenter des stimuli et de collecter des données de suivi oculaire combinées à des données physiologiques dans une seule interface.



Les chercheurs peuvent désormais corréler les mesures de suivi oculaire standard telles que la direction et la durée du regard, le taux de clignotement et la taille de la pupille, avec des données physiologiques telles que le rythme cardiaque et la conductance cutanée (EMG, EDA/GSR, SCR/SCL). En visualisant les données synchronisées dans une seule interface, les chercheurs peuvent développer plus facilement des informations significatives dans leurs expériences scientifiques.

La nouvelle barre de suivi oculaire sans contact est disponible en deux tailles et plusieurs options de fréquence pour une résolution améliorée : 40, 60, 120 et 200 Hz. La technologie de pupille sombre permet un suivi des yeux en temps réel sur n'importe quel écran d'ordinateur. Le système flexible utilise une caméra infrarouge et fournit sa propre source lumineuse qui lui permet de fonctionner dans différentes conditions d'éclairage, à l'extérieur au soleil, à l'intérieur d'un véhicule ou d'une pièce sombre, et même dans l'obscurité totale. Le grand boîtier de mouvement de tête permet aux sujets de bouger la tête plus librement que s'ils étaient attachés à un appareil.

Les mesures de suivi oculaire incluent Gaze Path, Gaze Plot, Heat Map, Attention Map, User-defined Areas of Interest (AOI), Scarf Plot, String Plot, Pie Chart et Key Performance Indicator (KPI). Les données physiologiques peuvent inclure tous les signaux enregistrés à l'aide du logiciel AcqKnowledge de BIOPAC, y compris ECG, EDA, EMG, SCR, SCL, BP, PULSE, RESP, à raison de 16 canaux d'entrée par unité d'acquisition de données MP160 au maximum.

« Le suivi oculaire est une mesure importante pour certains types de recherche, notamment la psychophysiologie, l'ergonomie, l'expérience utilisateur, la conception et le développement de produits, ainsi que les études de marché », a déclaré Frazer Findlay, PDG de BIOPAC. « La possibilité de visualiser les données de suivi oculaire et physiologiques dans une seule interface augmentera l'efficacité de la recherche et permettra aux chercheurs d'élargir leur étude scientifique ».

Vous trouverez plus d'informations sur le système de suivi oculaire de BIOPAC sur le site Web de BIOPAC.

À propos de BIOPAC Systems

BIOPAC a été fondée en 1985 et est reconnue dans le monde entier comme un choix de premier plan pour le matériel et les logiciels des sciences de la vie. Dans le monde, plus de 99 % des 100 meilleures universités et entreprises du classement Global Fortune 500 font confiance à BIOPAC pour leurs besoins en matière de recherche et d'enseignement en sciences de la vie. BIOPAC fabrique des outils scientifiques de haute qualité pour les mesures et interprétations physiologiques Les solutions BIOPAC vont des solutions éducatives aux dispositifs de pointe pour une utilisation dans des environnements de recherche en laboratoire, dans le monde réel et en réalité virtuelle. Pour de plus amples informations sur les produits BIOPAC, rendez-vous sur www.biopac.com .

