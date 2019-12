GOLETA, Calif., Dec. 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A BIOPAC Systems, Inc. agora oferece uma nova solução de rastreamento ocular com apresentação de estímulo que integra dados fisiológicos com dados de rastreamento ocular. O hardware e software de Barra de Rastreamento Ocular Remoto, baseado em Tela permitem que os pesquisadores estimulem e coletem dados de rastreamento ocular juntamente com dados fisiológicos em uma única interface.



Os pesquisadores agora podem correlacionar métricas padrão de rastreamento ocular, como posição do olhar, tempo de permanência, frequência de piscadas e tamanho da pupila, com dados fisiológicos, como frequência cardíaca, EMG, EDA/GSR e SCR/SCL. Ao visualizar dados sincronizados em uma interface, os pesquisadores podem desenvolver mais facilmente insights significativos nas suas experiências científicas.

A nova Barra de Rastreamento Ocular sem contato é apresentada em dois tamanhos e múltiplas opções de frequência para resolução aprimorada de 40 Hz, 60 Hz, 120 Hz e 200 Hz. A tecnologia escura para pupilas permite o rastreamento ocular em tempo real em qualquer tela de computador. O sistema flexível usa uma câmera infravermelha e fornece sua própria fonte de luz, viabilizando o trabalho em diferentes condições de iluminação - fora ensolarado, dentro de um veículo, dentro de uma sala escura, até mesmo na escuridão completa. A grande caixa de movimento da cabeça permite que os pesquisados movam a cabeça mais livremente do que quando estão amarrados a um dispositivo.

As métricas de rastreamento ocular incluem Caminho do Olho, Gráfico do Olho, Mapa de Calor, Mapa de Atenção, Áreas de Interesse Definidas pelo Usuário (AOI), Esquema de Cachecol, Esquema de Fios, Gráfico de Pizza e métricas do Indicador-Chave de Desempenho (KPI). Os dados de fisiologia podem incluir todos os sinais gravados com o software AcqKnowledge da BIOPAC, incluindo ECG, EDA, EMG, SCR, SCL, BP, PULSE, RESP-até 16 canais de entrada por Unidade de Aquisição de Dados MP160.

"O rastreamento ocular é uma métrica importante para certos tipos de pesquisa - incluindo psicofisiologia, ergonomia, experiência do usuário, design, desenvolvimento de produtos e pesquisa de mercado”, disse Frazer Findlay, CEO da BIOPAC. “A capacidade de visualizar dados de rastreamento ocular e fisiológicos em uma interface aumenta a eficiência da pesquisa e permite que os pesquisadores expandam seu estudo científico”.

Mais informações sobre o Sistema de Rastreamento Ocular da BIOPAC podem ser encontradas no site da BIOPAC.

Sobre a BIOPAC Systems

A BIOPAC foi fundada em 1985 e é reconhecida em todo o mundo como o principal hardware e software de ciências da vida. Em todo o mundo, mais de 99% das 100 melhores universidades e empresas da Global Fortune 500 dependem da BIOPAC nas suas pesquisa e sistema de ensino de ciências da vida. A BIOPAC produz ferramentas científicas de alta qualidade para medição e interpretação fisiológica. As soluções da BIOPAC abrangem desde as áreas educacionais até os dispositivos de ponta para uso em ambientes de pesquisa em laboratório, mundo real e realidade virtual. Para obter mais informações sobre os produtos da BIOPAC, visite www.biopac.com .

