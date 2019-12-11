美国加利福尼亚州戈拉塔, Dec. 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- BIOPAC Systems, Inc. 目前提供一种新型的眼睛跟踪解决方案，其中的刺激呈现将生理数据与眼睛跟踪数据相结合。 这种遥控式的、基于屏幕的眼睛跟踪条 硬件和软件让研究人员能够在单一界面中呈现眼睛所受刺激并收集与生理数据相结合的眼睛跟踪数据。



研究人员现在可以将标准的眼睛跟踪指标（如注视位置、停留时间、眨眼率和瞳孔大小）与生理数据（如心率、肌电图、EDA/GSR和SCR/SCL）关联起来。通过在一个界面中查看同步数据，研究人员可以更容易地在科学实验中形成有意义的见解。

新的非接触式眼睛跟踪条提供两种尺寸和多个频率（40赫兹、60赫兹、120赫兹和200赫兹）选项，可提高分辨率。这种暗瞳技术可以在任何电脑屏幕上实时跟踪眼睛。这一灵活系统使用红外摄像机并提供自有光源，使其能够在不同的照明条件下工作，包括阳光直射、车辆内、黑暗房间内甚至在全黑情况下。与系在设备上相比，大容积头部运动盒允许受试者更自由地移动头部。

眼睛跟踪指标包括注视路径、注视图、热图、注意力示意图、用户定义的感兴趣区域（AOI）、围巾图、字符串图、饼图和关键绩效指标（KPI）等指标。生理数据可以包括所有用BIOPAC的AcqKnowledge软件记录的信号，包括ECG、EDA、EMG、SCR、SCL、BP、PULSE，每个MP160数据采集单元最多16个输入通道。

“对于某些类型的研究，包括心理生理学、人体工程学、用户体验、设计、产品开发和市场研究，眼睛跟踪是一项重要的指标。”BIOPAC首席执行官弗雷泽-芬德利（Frazer Findlay）表示。“在一个界面中查看眼睛跟踪和生理数据的能力将提高研究效率，并使研究人员能够扩大其科学研究范围。”

更多 关于BIOPAC眼睛跟踪系统的信息 可以在BIOPAC网站上找到。

关于BIOPAC Systems

BIOPAC成立于1985年，是世界公认的生命科学首选硬件和软件。在全球100所顶尖大学和全球财富500强企业中，99%以上的大学和企业的生命科学研究和教学系统需要依赖BIOPAC。BIOPAC为生理测量和解释提供了高质量的科学工具。BIOPAC解决方案的范围覆盖了从教育解决方案到用于实验室、现实世界和虚拟现实研究环境的尖端设备。关于BIOPAC产品的更多信息，请访问 www.biopac.com 。

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联系人： Brenda Dentinger 市场经理 BIOPAC Systems, Inc.