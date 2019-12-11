加利福尼亞州戈爾塔, Dec. 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- BIOPAC Systems, Inc. 現正推出一種具備刺激性提示的全新眼動追蹤解決方案，可將生理數據與眼動追蹤數據整合為一。基於螢幕的遙距眼動追蹤棒（ Remote, Screen-based Eye Tracking Bar ）硬件和軟件讓研究人員得以在單一介面上顯示刺激，並收集與生理數據結合的眼動追蹤數據。



研究員現在可以將標準的眼動追蹤指標（例如凝視位置、停留時間、眨眼率和瞳孔大小）與生理數據（例如心跳、EMG、EDA / GSR和SCR / SCL）作出關聯。透過在單一介面上查看同步數據，研究員將可輕鬆在其科學實驗中取得有意義的分析。

全新非接觸式眼動追蹤棒備有兩種尺寸和多種頻率，可提高解像度，分別為 40 Hz、60 Hz、120 Hz 和 200 Hz。暗瞳技術可在任何電腦螢幕上實時追蹤眼動。靈活的系統採用紅外線攝像鏡頭並自備光源，能夠在不同的照明條件下操作，包括陽光充沛、車內、黑暗室內甚至是完全黑暗的環境。較大的頭部活動小盒可讓使用者自由移動頭部，而無需將其固定在裝置上。

眼動追蹤指標包括凝視路徑、凝視圖、熱圖、注意力圖、用戶自訂的興趣範圍 (AOI)、圍巾圖、弦圖、餅形圖和關鍵績效指標 (KPI) 等指標。生理數據可以包括使用 BIOPAC 的 AcqKnowledge 軟件，包括 ECG、EDA、EMG、SCR、SCL、BP、PULSE 和 RESP，每個 MP160 數據採集單元多達 16 種輸入通道。

BIOPAC 執行董事 Frazer Findlay 表示：「眼動追蹤是個別類型研究的重要指標，包括心理生理學、人體工程學、用戶體驗、設計、產品開發和市場研究。在單一介面上查看眼動追蹤和生理學數據的功能將提高研究效率，並幫助研究員擴大科學研究範圍。」

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關於 BIOPAC 系統

BIOPAC 在 1985 年成立，是全球各地公認的生命科學硬件和軟件的首選。全球 100 強大學和全球財富 500 強公司之中，有超過 99% 依賴 BIOPAC 滿足其生命科學研究和教學系統的需求。BIOPAC 為生理測量和解讀提供優質的科學工具。BIOPAC 解決方案涵蓋教育解決方案，以及實驗室、現實世界和虛擬現實研究環境尖端裝置的使用，一應俱全。關於 BIOPAC 產品的更多資訊，請瀏覽 www.biopac.com 。

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聯絡人： Brenda Dentinger 市場推廣經理 BIOPAC Systems, Inc.