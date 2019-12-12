美國紐約州水牛城, Dec. 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (Nasdaq: ATNX) 作為一家致力於發現、開發和商業化用於治療癌症和相關疾病新型療法的全球性生物製藥公司，今天向投資界宣佈即將舉行的活動詳情，而該活動將在 2019 年聖安東尼奧乳癌專題討論會（SABCS）上發表口述匯報之後進行。活動亦將透過網絡直播，以供無法親自參與的人觀賞。



活動將以臨床專家的演講為重點，臨床專家將在當天較早時 SABCS 上展示和審核科學會議的結果，題目為「口服紫杉醇併用 Encequidar：證實首個口服紫杉醇的反應和生存率優勝於 IV 紫杉醇，且神經病變較少：轉移性乳癌的第三期臨床研究。」 Athenex 的管理團隊成員也將出席討論研究結果。

與會臨床專家

醫學博士 Hope S. Rugo：Rugo 博士是 UCSF Helen Diller 家庭綜合癌症中心的醫學教授兼乳腺癌與臨床試驗教育主任。她是多項臨床試驗的主要研究員，致力於將新型標靶治療與標準治療結合，以改善早期和晚期的乳癌治療，且多次在相關領域發表文獻。她目前的研究興趣包括免疫療法和標靶藥物組合治療乳腺癌，旨在克服耐藥性。Rugo 博士是 Triple Negative 工作組的聯合主席和轉化型乳腺癌研究協會（TBCRC）的活躍成員，也是 TBCRC 轄下多項試驗的主要研究員，其中包括由乳腺癌研究基金會資助的一項多中心免疫療法試驗 （BCRF）。她是 Alliance（前稱 CALGB）乳房委員會以及 ASCO 的活躍成員，擔任其指導委員會成員，以及教育委員會編輯。Rugo 博士畢業於美國賓夕法尼亞大學醫學院。

醫學博士 Gerardo Antonio Umanzor：Umanzor 博士是 洪都拉斯 Liga Contra el Cáncer 的醫學腫瘤學家和導師。Liga Contra el Cáncer 是洪都拉斯成立的非牟利非政府組織，是唯一為貧困人口提供優質醫療服務的組織，費用很低甚至免費。Umanzor 也有 San Pedro Sula 的 Hospital del Valle 醫院營運自己的腫瘤學醫務所（Centro Oncológico Integral），也是稱為 DEMEDICA 的臨床試驗中心研究員。他畢業於洪都拉斯國立大學，並取得醫學博士學位。Umanzor 博士在西班牙瓦倫西亞大學醫院完成了腫瘤醫學院駐院醫生的崗位，在那裡他參加了多項針對乳癌、結腸癌、肺癌、中樞神經系統癌和黑色素瘤患者的多項免疫腫瘤學和標靶療法臨床試驗。他是 ASCO、ESMO、EACR 和 SEOM 的活躍成員。Umanzor 博士是口服紫杉醇聯合 encequidar 治療轉移性乳腺癌第三期臨床試驗的首席研究員。

活動和網絡直播詳情

直播投資者活動和網絡直播將於 2019 年 12 月 13 日星期五在美國德克薩斯州聖安東尼奧市東部時間下午 5 時 30 分（美國東部時間下午 6 時 30 分）開始，隨後將舉行招待會。如需更多資訊和/或預訂以親身參與，請傳送電郵至 sparigian@lifesciadvisors.com 。如未能親身參與，大會將安排網絡直播，請 在此登入 ，亦可在 Athenex 網站投資者關係分頁中的新聞與活動頁面查看： www.athenex.com 。網絡直播參加者如欲在直播問答期間發問，請將問題電郵至 questions@lifesciadvisors.com 。

Athenex 在 SABCS 展覽攤位

誠邀 SABCS 的參加者於 12 月 11 日 至 13 日每天上午 10 時 45 分至下午 5 時參觀 Athenex Oncology 在會議上的展覽攤位（攤位＃ 629）。

Orascovery 平台最初由 Hanmi Pharmaceuticals 開發，除了 Hanmi 保留了韓國的專利外，它獨家授權予 Athenex 用於全球所有主要地區。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年，Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，並致力成為研究、開發及將下一代癌症治療藥物商業化的領導者。Athenex 下設三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台和全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以非吸收 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2)Src 酶抑制劑；(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 消除精氨酸療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的療法改善癌症病人的生活。Athenex 在紐約水牛城和克拉倫斯、新澤西州克蘭福德、德克薩斯州休斯頓、伊利諾伊州芝加哥、香港、台灣台北、中國重慶、英國曼徹斯、危地馬拉的危地馬拉市和阿根廷布宜諾斯艾利斯的多個地方設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的陳述、期望和假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常通過諸如「預料」、「相信」、「繼續」、「將能」、「估計」、「預期」、「預見」、「目標」、「指導」、「打算」、「可能」、「可會」、「計劃」、「潛力」、「預計」、「初步」、「或許」、「預測」、「可為」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」和類似的用詞作表達。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們主要臨床候選藥物的發展階段以及藥物開發、臨床試驗、監管、製造和商業化中涉及的相關風險；我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；我們經營虧損，需要籌集額外資金以繼續經營的歷史仍有可能持續；將 CIDAL 資產整合到現有業務中的能力；競爭；知識產權風險；與在中國開展業務有關的風險；不確定何時（如有可能），我們將在重慶工廠重新開始生產 API；以及我們在美國證券交易委員會備案文件中不時提出的其他風險因素，其副本可在我們網站的「投資者關係」部分免費查詢，網址為：http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 或應我們的投資者關係部門請求。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發布當日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，也不打算更新這些前瞻性陳述。

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財務長

電郵： RandollSze@athenex.com