Heijmans heeft opdracht gekregen van de gemeente Utrecht om 144 koopwoningen te ontwikkelen en realiseren in Leidsche Rijn Centrum. De gemeente gunde de opdracht vanwege de onderscheidende architectuur en manier waarop Heijmans een variëteit aan woningen, duurzaamheid en groen combineert in het project. Het project Bellevue heeft een waarde van circa €55 miljoen.

Bellevue draagt bij aan het beantwoorden van de grote vraag naar woningen binnen de gemeente Utrecht in verschillende prijscategorieën. In het project zet Heijmans vol in op het creëren van een gezonde woon- en leefomgeving voor uiteenlopende doelgroepen. Zo worden de woningen zeer energiezuinig en kunnen bewoners gebruikmaken van elektrische deelvoertuigen. Ook komen er verschillende binnentuinen waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Bellevue wordt naast de Gele Brug over het Amsterdam-Rijnkanaal gerealiseerd en markeert de entree van de wijk Leidsche Rijn.

Verscheidenheid aan woningen

Bellevue is een karakteristiek terrassengebouw, waarin onder meer bungalows, woon-werkwoningen, appartementen en duplex-penthouses worden gerealiseerd. De woningen variëren in woonoppervlakte van circa 40 tot 165 vierkante meter. Heijmans zal zelf zorgdragen voor de verkoop van de woningen in het project.

Naar verwachting start de bouw van het project in 2022, waarna het project in 2024 wordt opgeleverd. Al eerder startte Heijmans de projecten Greenville en Vestibule in Leidsche Rijn Centrum. Voor Bellevue werkt Heijmans onder andere samen met NL architects, Workshop architecten en Flux landschapsarchitecten, waarbij Jo Coenen Architects & Urbanists als supervisor optreedt.

Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen. Voor meer informatie, kijk op www.heijmans.nl .

Voor meer informatie / niet voor publicatie:

Pers

Rik Hammer

Communicatie

+31 73 543 52 17

rhammer@heijmans.nl

Analisten

Guido Peters

Investor Relations

+31 73 543 52 17

gpeters@heijmans.nl

Bijlage