Avec le Système Prima, Pixium Vision apporte une technologie de rupture aux personnes atteintes de forme sèche de Dégénérescence Maculaire liée à l’Age

Paris, France, 12 Décembre 2019 – 08:00 CET - Pixium Vision (FR0011950641 - PIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, a été retenu parmi les finalistes des Grands Prix de la Ville de Paris, dans la catégorie Paris 2040, qui récompense l’engagement des entreprises face aux défis sociétaux

Les Grands Prix de I’Innovation de la Ville de Paris ont pour vocation de soutenir le développement des entreprises innovantes franciliennes dans des secteurs en forte croissance. La catégorie Paris 2040 récompense les Sociétés porteuses de projets novateurs à fort impact social et sociétal où l’environnement et l’humain sont au cœur des priorités. « Grâce à son Système Prima, Pixium souhaite améliorer la vie quotidienne des patients atteints de la forme sèche de la DMLA et participer à leur réintégration au sein de la société grâce à une autonomie retrouvée. » a commenté Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision.

Pixium Vision a figuré parmi les cinq finalistes, sur 60 entreprises en compétition, pour ses travaux en vue d’apporter une technologie de rupture aux millions de patients souffrant de forme sèche de DMLA, pour lesquels il n’y a aujourd’hui aucune solution thérapeutique efficace Le nombre de personnes souffrant de cette pathologie est amené à croître de façon très importante dans les années à venir et cela constitue un enjeu majeur pour la société.

« Nous sommes très fiers d’avoir été nominés pour ce prix prestigieux. Il met en lumière le potentiel d’innovation de Pixium Vision et du Système Prima pour améliorer la vie de plusieurs millions de personnes. » ajoute Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision. A cette fin, nous nous concentrons sur le développement de notre Système innovant Prima, une interface cerveau-machine propriétaire, avec l’objectif d’obtenir le marquage CE en 2023 et l’autorisation de la FDA américaine peu après »

A PROPOS DE PRIMA

PRIMA est un implant miniature de nouvelle génération totalement sans fil ni connexion. Micro-puce photovoltaïque de 2 millimètres et 30 microns d’épaisseur, PRIMA est constitué de 378 électrodes. Implanté sous la rétine par chirurgie peu invasive, PRIMA convertit le signal infra-rouge, reçu d’un projecteur miniaturisé fixé sur une paire de lunette munie d’une mini-camera, en un signal électrique transmis au cerveau par l’intermédiaire du nerf optique. PRIMA est destiné au traitement des dystrophies rétiniennes. De par sa taille, conçue pour préserver la vision résiduelle des patients, PRIMA est particulièrement adapté à la prise en charge de la forme sèche de DMLA, la forme la plus fréquente de cette pathologie. PRIMA est également susceptible d’être développé dans la rétinite pigmentaire.

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance

