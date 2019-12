Communiqué de presse

12 décembre 2019

EDF annonce le résultat définitif de son offre de rachat visant des obligations hybrides libellées en euro et les résultats de la participation anticipée à son offre de rachat visant des obligations hybrides libellées en dollars US

EDF (la "Société") annonce aujourd'hui les résultats des offres contractuelles de rachat lancées le 26 novembre 2019 (les "Offres de Rachat") visant les titres hybrides suivants (ensemble ci-après, les "Titres Hybrides Visés") :

Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant d'1.000 million d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 22 janvier 2022 (ISIN: FR0011697010), dont le montant actuellement en circulation s'élève à 661,8 millions d'euros, et qui sont admises à la négociation sur Euronext Paris (les "Obligations Euro") ; et Obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 3.000 millions de dollars US ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 29 janvier 2023 (144A / Reg S ISIN : US268317AF12 / USF2893TAF33), dont le montant actuellement en circulation s'élève à 3.000 millions de dollars US, et qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg (les "Obligations USD").

Le résultat définitif de l’Offre de Rachat relative aux Obligations Euro est présenté dans le tableau ci-dessous :

ISIN Montant apporté Montant apporté (% du montant en circulation) Montant racheté Facteur de répartition proportionnelle Prix de rachat FR0011697010 394 900 000€ 59,67% 394 900 000 € Aucun 107,55%

EDF procèdera le 13 décembre 2019 au rachat en numéraire des Obligations Euro valablement apportées à l’Offre de Rachat.

Le résultat de la participation anticipée de l'Offre de Rachat relative aux Obligations USD est présenté dans le tableau ci-dessous :

ISIN Montant apporté Montant apporté (% du montant en circulation) Montant racheté Facteur de répartition proportionnelle Prix de rachat 144A / Reg S ISIN : US268317AF12 / USF2893TAF33 895 176 000 $ 29,84% 895 176 000 $ Aucun 104,567%

Les porteurs dont les Obligations USD sont acceptées pour rachat recevront le prix de rachat. La date de règlement des Obligations USD acceptées pour rachat par la Société est prévue le 13 décembre 2019.

L'Offre de Rachat relative aux Obligations USD se poursuit jusqu'au 27 décembre 2019.

La Société a également l'intention d'exercer son option de remboursement le 29 janvier 2020 sur l'ensemble des obligations subordonnées à durée indéterminée pour un montant total de 1,250 milliards d'euros (ISIN: FR0011401736), dont le montant en circulation est actuellement de 338,2 millions d'euros.

En conséquence, et compte tenu de l'émission d’obligations hybrides d’un montant de 500 millions d’euros, au coupon de 3,00% et avec option de remboursement à 8 ans au gré de la Société lancée le 26 novembre 2019, ces transactions permettront de réduire le stock total d'hybrides du bilan d'EDF d'environ 9% à 9,2 milliards d'euros tout en réalisant une économie nette d'intérêts d'environ 44 millions d'euros en 2020 euros et d'environ 58 millions d'euros à partir de 2021.

(1) Voir le communiqué de presse d'EDF en date du 26 novembre 2019.





Avertissement

Le présent communiqué de presse ne contient pas l'intégralité des modalités des Offres de Rachat et constitue pas une invitation à participer aux Offres de Rachat dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.

Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec les offres de vente de Titres Hybrides Visés. Les offres de rachat des Titres Hybrides Visés transmises dans le cadre de l’offre de rachat par des investisseurs éligibles ne seront pas admises dans toutes les circonstances où une telle offre ou sollicitation serait illégale. EDF n’émet aucune recommandation aux investisseurs éligibles sur l’opportunité ou non de prendre part à l’offre de rachat. EDF ne fait aucune recommandation quant à la question de savoir si les détenteurs éligibles devraient participer à l’offre de rachat. Le présent communiqué de presse et l’offre de rachat des Titres Hybrides Visés contiennent respectivement des informations importantes qui doivent être lues avec attention avant de prendre toute décision concernant les Nouveaux Titres ou les Offres de Rachat. Si un porteur de Titres Hybrides Visés a des doutes quant au contenu de l'offre de rachat visant les Titres Hybrides Visés ou quant aux mesures à prendre, il lui est recommandé des conseils financiers personnalisés, y compris en ce qui concerne les conséquences fiscales, auprès de son courtier, conseiller en banque, avocat, comptable ou autre conseiller financier, fiscal ou juridique indépendant.

L’offre de rachat relative aux Obligations Euro n’est pas faite, et ne sera pas faite, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique, ou par l’intermédiaire de courriers, ou de tout moyen ou service aux États-Unis intervenant dans le commerce entre États des États-Unis ou avec l’étranger, ou des infrastructures d’une bourse nationale aux États-Unis, vers des porteurs d’Obligations Euro visées par l’offre de rachat situés aux États-Unis, tel que ce terme est défini par la Regulation S du U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié, le "Securities Act") ou vers toute U.S. Person, tel que ce terme est défini dans la Regulation S du Securities Act (une "U.S. Person"). Les Obligations Euro ne peuvent pas être apportées dans le cadre de l’offre de rachat, par l’utilisation de tout moyen, service ou infrastructure depuis ou sur le territoire des États-Unis, par des personnes situées ou résidentes aux États-Unis ou par des U.S. Persons. Par conséquent, toute copie du présent document, ou de tous documents ou éléments d’information concernant l’offre de rachat relative aux Obligations Euro, n’est pas et ne doit pas être, directement ou indirectement, envoyée, transmise, diffusée ou transférée de quelque manière que ce soit (notamment par tout dépositaire, mandataire ou fiduciaire) aux États-Unis ou à une U.S. Person ou une personne située ou résidant aux États-Unis. Toute proposition de vente en réponse à l’offre de rachat relative aux Obligations Euro résultant, directement ou indirectement, de la violation de ces restrictions sera nulle, et les offres de ventes faites par des personnes situées aux États-Unis ou par tout agent, fiduciaire ou autre intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’un mandant donnant des instructions à partir des États-Unis ou d’une U.S. Person, seront nulles et ne seront pas admises. Tout porteur d’Obligations Euro visées par l’offre de rachat participant à l’offre de rachat devra garantir qu’il n’est pas situé aux États-Unis.

Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8 millions de clients, dont 29,7 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.









