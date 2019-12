December 12, 2019 02:45 ET

Les Ulis, le 12 décembre 2019

Réalisation d’un Placement Privé

Levée de fonds de 1,5M€

Les Ulis, le 12 décembre 2019, à 8h45 – Lexibook, société de conception et de commercialisation de produits électroniques de loisirs basée en Ile de France, annonce avoir réalisé une augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’un placement privé.

937 500 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,50 €, au prix unitaire de 1,60 €, prime d’émission incluse, pour un montant total de 1,5 million d’euros, représentant 12,08 % du capital social post-opération de la Société ont été placées.

À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission sera portée à 0,88%.

Ces fonds seront alloués au financement du besoin en fonds de roulement de la Société pour accompagner la croissance attendue de son activité.

L’opération a été mise en œuvre par décisions du Directoire du 11 décembre 2019, conformément à la 15ème résolution approuvée par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 13 septembre 2018 et à un prix représentant une décote de 9,26 % par rapport à la moyenne pondérée des 3 derniers cours de bourse précédant le prix de fixation de l’émission (1,7633 €) et une décote de 13,28% par rapport au cours de clôture du 10 décembre 2019 (1,845 €).

L’augmentation de capital est effectuée par émission d’actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’un placement privé. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l’augmentation de capital et leur admission sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris devraient intervenir au plus tard le 17 décembre 2019. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0000033599 – ALLEX.





Le capital social de Lexibook sera composé de 7 763 319 actions à l’issue du règlement-livraison et la répartition du capital post opération est la suivante :

Avant l'émission Après l'émission Nombre

d'actions % du capital Nombre de

droits de vote % droits

de vote Nombre

d'actions % du capital Nombre de

droits de vote % droits

de vote Luc LE COTTIER 508 664 7,45% 960 184 10,99% 508 664 6,55% 960 184 9,93% Aymeric LE COTTIER 763 714 11,19% 1 497 918 17,15% 763 664 9,84% 1 497 868 15,49% Emmanuel LE COTTIER 720 464 10,55% 1 440 928 16,50% 720 464 9,28% 1 440 928 14,90% Famille LE COTTIER 1 200 0,02% 2 400 0,03% 1 200 0,02% 2 400 0,02% Concert Familial 1 994 042 29,21% 3 901 430 44,67% 1 993 992 25,68% 3 901 380 40,34% Flottant 4 831 777 70,79% 4 832 589 55,33% 4 831 777 62,24% 4 832 589 49,97% Nouveaux investisseurs 0 0,00% 0 0,00% 937 500 12,08% 937 500 9,69% Total 6 825 819 100,00% 8 734 019 100,00% 7 763 269 100,00% 9 671 469 100,00%

Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, l’offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée dans le cadre d’un placement privé, n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers.

Facteurs de risque

L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques figurant à la section 4 du Document de Référence 2019, disponible sur le site internet de Lexibook (www.lexibook.com/fr/investisseurs/rapports-financiers).



LEXIBOOK en bref

La société LEXIBOOK conçoit et commercialise une gamme complète de produits électroniques de loisir. Propriétaire de 43 marques déposées, LEXIBOOK est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licence.

Le capital social de Lexibook est composé de 6 825 819 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics

Pour plus d’information sur la société Lexibook : www.lexibook.com .



Contacts :

LEXIBOOK

David Martins Relations investisseurs 01 73 23 23 45 davidmartins@lexibook.com

