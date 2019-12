Sbanken ASA har engasjert DNB Markets for mulig utstedelse av et nytt evigvarende fondsobligasjonslån og et ansvarlig obligasjonslån med 10-års løpetid. Begge lån vil ha første innløsningsrett for utsteder etter 5 år, forutsatt Finanstilsynets godkjennelse. Forventet størrelse på begge lån er NOK 75-125 millioner. Transaksjonene er avhengig av markedsforhold.

Utstedelsene er godkjent av bankens generalforsamling og Finanstilsynet.





Kontaktdetaljer,

Øyvind Telle, Head of Treasury, Sbanken ASA, +47 916 88 704

Jesper Hatletveit, Investor Relations, Sbanken ASA, +47 959 40 045





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12