København, Dec. 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --



Det skal hermed oplyses, at finanskalenderen for 2020 for BI Erhvervsejendomme A/S

forvaltet af BI Management A/S, er fastsat således af selskabets bestyrelse:





Årsrapport for 2019: den 3. marts 2020

Ordinær generalforsamling: den 3. april 2020

Delårsrapport 1. halvår 2020: den 28. september 2020

Årsrapporten forventes at blive offentliggjort i uge 10 2020.



Informationsdokumentet er opdateret, som følge heraf.

Informationsdokumentet kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.



Med venlig hilsen

BI Management A/S



Malene Ehrenskjöld

Direktør

Vedhæftede filer