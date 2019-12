Communiqué de presse – Paris – 12/12/2019

Le 11 décembre 2019, le Groupe Bouygues a reçu le Grand Prix FAS 2019 de l’actionnariat salarié, dans le cadre de la quinzième cérémonie de la FAS. Le Grand Prix FAS de l’Actionnariat Salarié est organisé par la FAS, Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés, et ses partenaires LHH-Altedia, et Amundi, qui souhaitent récompenser les sociétés françaises participant activement au développement de l’actionnariat salarié.

Ce prix, remis à Bouygues par Pierre-André de Chalendar, président-directeur général du groupe Saint-Gobain, est la plus haute distinction parmi les 7 Prix décernés par le jury. Il est attribué aux sociétés qui proposent à leurs salariés des dispositifs d’actionnariat salarié pérennes et innovants.

En 1969, le groupe Bouygues lance son programme pour l’actionnariat salarié sous l’impulsion de Francis Bouygues. Depuis plus de trente ans, des dispositifs incitatifs d’épargne salariale sont proposés aux collaborateurs : participation, PEE, effets de levier… Aujourd’hui, les collaborateurs représentent le deuxième actionnaire du Groupe avec 20,2 % du capital et 26,7 % des droits de vote1.

A l’issue de cette cérémonie, Martin Bouygues s’est félicité : « L’actionnariat salarié fait partie de notre ADN. Je me réjouis de voir que l’engagement du Groupe en sa faveur est reconnu et récompensé par ce prix prestigieux. Je suis fier que le groupe Bouygues soit aujourd’hui la première société du CAC 40 en matière d’actionnariat salarié. »

FAS



La FAS est la Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés. Créée en 1993, elle est une association régie par la loi de 1901, sans but lucratif, strictement indépendante des directions d’entreprise, des syndicats et des partis politiques. Elle rassemble la quasi-totalité des associations d’actionnaires salariés et anciens salariés, ainsi que des présidents de FCPE et des personnalités qualifiées du domaine. Son ambition est de promouvoir et de développer l’actionnariat salarié en France.

A PROPOS DE BOUYGUES



Bouygues est un groupe de services diversifié, structuré par une forte culture d’entreprise et dont les métiers s’organisent autour de trois activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies & Services), Bouygues Immobilier et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias avec TF1.

