Börsiteade

12. detsember 2019

Täna, 12. detsembril 2019 Postimehes ilmunud artiklis pealkirjaga „Coop Pank sai Kogeri kõrbenud puitmajaärist valusad triibulised“ toodud info on ebaõige.

Coop Pank selgitab, et artiklis välja toodud Coop Panga laenunõude suurus ei vasta tegelikkusele. Timo Houses OÜ-le väljastatud laenu näol on tegemist sündikaatlaenuga, milles on kaks laenuandjat ning artiklis välja toodud laenunõue ei vasta Coop Panga osalusele sündikaatlaenus.

Tulenevalt pangasaladusest ei saa Coop Pank täpsemaid laenuga seotud asjaolusid kommenteerida, kuid saame kinnitada, et Coop Pank hindab tagatispositsiooni heaks ning ei prognoosi antud laenust laenukahjumeid.

Kristjan Seema

Turundus ja kommunikatsioonijuht