Brussel, 12 december 2019

Vandaag activeerde Orange Belgium als eerste in België een 5G-testhub voor bedrijven. Dankzij deze open innovatiehub zal Orange Belgium de handen in elkaar kunnen slaan met partners in de industrie om reële applicaties te ontwikkelen die het volle potentieel van de 5G-technologie gaan benutten. Dankzij het 5G-testnetwerk dat op de campus wordt geïmplementeerd, profiteren de partners van een verzekerde connectiviteit en gegarandeerde kwaliteit van de services die nodig zijn voor industriële gebruikssituaties.De Antwerpse haven werd als locatie gekozen omwille van de industriële activiteit en de enorme diversiteit aan testmogelijkheden.

Dit 5G-testnetwerk van Orange is het eerste 5G stand-alone architectuurnetwerk in België dat door industriële partners zal worden gebruikt. Dat betekent dat de 5G-capaciteiten niet alleen de gangbare 4G/3G-technologieën zullen aanvullen, ze zullen ook ingezet worden als een apart netwerk dat network slicing, een erg lage latency en massive IoT mogelijk maakt.

5G is de nieuwste generatie van mobiel internet. Ze is compatibel met alle voorgaande generaties (2G, 3G, 4G). De nieuwe technologie brengt vele voordelen met zich mee, op het vlak van snelheid, latency, betrouwbaarheid, schaalbaarheid, flexibiliteit, veiligheid, netwerkdekking en capaciteit. Dat opent de deur voor nieuwe toepassingen waar zowel residentiële als business klanten gebruik van zullen kunnen maken, zoals: critical IoT, slimme auto's, eHealth, industriële toepassingen enz. Daarenboven zal 5G bevorderlijk zijn voor de digitale transformatie in de meeste sectoren (o.a. gezondheid, transport, industriële productie).

Orange Belgium heeft ZTE gekozen als technische partner voor zijn Orange Industry 4.0 Campus.

De Orange Industry 4.0 Campus illustreert de mogelijkheden van de standalone 5G-technologie in een uitermate geïndustrialiseerde omgeving

In eerste instantie wordt de Orange Industry 4.0 Campus aangedreven door 7 sites in de haven van Antwerpen. Tegen eind april 2020 zullen 14 sites operationeel zijn, die dekking zullen bieden op verschillende plaatsen in en rond de Antwerpse haven (150 km²). De haven is een geweldige locatie voor dergelijke experimenten, want het wemelt er van de grote spelers die baat kunnen hebben bij de industriële toepassingen van 5G. Voorlopig is de Vlaamse regio de enige die dergelijke testen toelaat vanwege de milieuregelgeving en verdere verbeteringen blijven nodig. Om 5G nationaal uit te rollen, is een aangepaste regelgeving nodig.

Vandaag demonstreerde Orange Belgium de eerste reële dataverbinding met een downloadsnelheid tot 1,42 Gbps, een uploadsnelheid tot 329 Mbps en een latency van 7 milliseconden over de 5G-end-to-end technologie.

Stefan Slavnicu, Chief Technology Officer van Orange Belgium: “Vandaag bieden we standalone (SA) 5G-connectiviteit aan in onze 5G testhub voor bedrijven: dat is de meest geavanceerde vorm van 5G. Het levert enkele belangrijke voordelen van de 5G-technologie op zoals een hele hoge verwerkingscapaciteit, lage latency, verbeterde beveiliging voor kritieke toepassingen en network slicing voor openbare en private netwerken, wat specifiek nodig is voor Industry 4.0-toepassingen. Bovendien zullen we ook de meest geavanceerde antennes gebruiken, waardoor de mobiele en de verwerkingscapaciteit er aanzienlijk op vooruit zullen gaan. Deze tests bieden een uitstekende gelegenheid om de voordelen van dergelijke nieuwe technologie voor onze B2B-klanten aan te tonen.”

De Orange Industry 4.0 Campus zal connectiviteit op maat mogelijk maken, afgestemd op de specifieke behoeften van nieuwe innovatieve toepassingen

Michaël Trabbia, CEO van Orange Belgium, voegt toe: “Als de Bold Challenger die we zijn, ook op de bedrijvenmarkt, zijn we bijzonder trots dat we onze Orange Industry 4.0 Campus kunnen openen in de haven van Antwerpen, waar we reële 5G-toepassingen kunnen beginnen testen die het volle potentieel van 5G kunnen gebruiken. Dat is nodig om de competitiviteit van bedrijven te verhogen. Professioneel zal 5G ons in staat stellen om specifieke connectiviteit op maat aan te bieden, afgestemd op specifieke vereisten van nieuwe innovatieve toepassingen, zoals draadloze productie, realtime automatisering, slimme steden, Internet of Things…”

Orange Belgium gelooft heel erg sterk in het potentieel van 5G voor de ontwikkeling van nieuwe diensten waar zowel burgers als bedrijven bij gebaat zullen zijn. Om er evenwel een succes van te maken, moeten het juridische, regelgevende en administratieve kader nog altijd worden aangepast, alsook de vereiste spectrumtoewijzing aan de operatoren. Hun zware investeringen zullen een naadloze dekking garanderen waar nodig.

