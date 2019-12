Yleiselektroniikka Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.12.2019 KLO 12:30

Yleiselektroniikka Oyj:n taloudelliset tiedotteet 2020

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 16.4.2020.

Osavuosikatsaukset, vuoden 2019 tilinpäätöstiedote sekä

Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1-31.12.2019 julkaistaan aiemmin tiedotetun mukaisesti:

Yleiselektroniikka Oyj julkaisee vuonna 2020 kolme osavuosikatsausta:

1-3/2020 7.5.2020

1-6/2020 6.8.2020

1-9/2020 5.11.2020

Vuoden 2019 tilinpäätöstiedote julkaistaan 14.2.2020

ja Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1-31.12.2019 viikolla 10.

Lisätietoja:

Marika Rusko

Talousjohtaja

puh +358 10 2891 282, 358 400 542 022

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.yeint.fi

Yleiselektroniikka lyhyesti:

Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 236 henkeä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.