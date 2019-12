12. december 2019

Meddelelse nr. 300

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG

For den ekstraordinære generalforsamling i Rovsing A/S

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Rovsing A/S ("Selskabet")

Mandag, den 6. januar 2020 kl. 12.00

hos Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde

med følgende dagsorden:

1. Forslag om kapitalnedsættelse samt konsekvensændring af Selskabets vedtægter



Ad 1: Forslag om kapitalnedsættelse samt konsekvensændring af Selskabets vedtægter

På den ordinære generalforsamling den 21. oktober 2019 blev det besluttet at gennemføre en aktiesammenlægning/omvendt aktiesplit af alle aktier udstedt af Selskabet i forholdet 1.000:1, ved opskrivning af den nominelle værdi pr. aktie fra DKK 0,05 til DKK 50,0 pr. aktie.

Som følge af gennemførelsen heraf besidder Selskabet pr. dags dato 131 aktier á nom. DKK 0,05 (samlet nom. DKK 6,55), som således ikke er delelige med aktiernes nye størrelse på nom. DKK 50 pr. aktie.

Bestyrelsen foreslår derfor, at der vedtages en kapitalnedsættelse, jf. nedenfor:

Selskabets kapital nedsættes med nom. DKK 6,55 fra nom. DKK 22.894.056,55 til nom. DKK 22.894.050,00.

Kapitalnedsættelsen rettes imod Selskabets egne aktier, 131 aktier á nom. DKK 0,05 pr. aktie.

Kapitalnedsættelsen skal anvendes til udbetaling til kapitalejer, jf. selskabsloven § 188, stk. 1, nr. 3.

Kapitalnedsættelsen skal ske ved udbetaling af DKK 7,86 svarende til en kurs på DKK 0,06 pr. aktie á nom. DKK 0,05, svarende til kursen på Nasdaq Copenhagen (lukkekurs, gennemsnit af alle handler) af Selskabets aktier den 11. december 2019, hvilket er den sidste handelssag, før denne meddelelse om indkaldelse til generalforsamling blev offentliggjort.

I overensstemmelse med selskabslovens § 192, stk. 1, opfordres Selskabets kreditorer til at anmelde eventuelle krav til Selskabet ved Erhvervsstyrelsens registrering og offentliggørelse af anmeldelse af beslutning om kapitalnedsættelsen.

Efter udløbet af 4 ugers-fristen i selskabslovens § 192, gennemføres kapitalnedsættelsen automatisk, jf. selskabslovens § 193, stk. 2.

Som en konsekvens af ovenstående forslag vil vedtægternes pkt. 3.1 og pkt. 3.2 blive ændret til følgende ordlyd:

”3.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 22.894.050,00.”

”3.2 Aktiekapitalen er fordelt i aktier á DKK 50,00 eller multipla heraf.”

Som følge af ovenstående foreslår bestyrelsen herunder, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde de ændrede vedtægter hos Erhvervsstyrelsen.

I henhold til selskabsloven § 156, stk. 2 er følgende dokumenter vedlagt indkaldelsen:

Selskabets seneste godkendte årsrapport.

Beretning fra Selskabets bestyrelse med oplysning om begivenheder af væsentlig betydning for Selskabets stilling, som er indtruffet efter aflæggelse af seneste årsrapport.

Erklæring fra Selskabets revisor om bestyrelsens beretning.

Vedtagelse

Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 1 stillede forslag kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

Aktiekapital og stemmer

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 20.894.056,55 fordelt på aktier á nominelt DKK 0,05 og nominelt DKK 50,00. Hver aktie á DKK 50,00 giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

Adgang, fuldmagt og brevstemmer

I henhold til vedtægternes pkt. 10.2 fastlægges en aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, som aktionæren enten er blevet noteret for i ejerbogen eller for hvilke aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse på registreringsdatoen, som er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Kun personer, der er aktionærer på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er mandag den 30. december 2019, kl. 23.59

Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om et adgangskort senest 3 hverdage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S. Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal således anmode om adgangskort senest den 2. januar 2020 kl. 23.59. Adgangskort kan bestilles via e-mail til shu@rovsing.dk , på tlf. 53 39 18 92 eller ved fremsendelse af tilmeldingsblanket.

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om adgangskort senest tre dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 2. januar 2020 kl. 23:59 samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer kan udpege en fuldmægtig via e-mail til shu@rovsing.dk eller ved fremsendelse af fuldmagtsformular i udfyldt og underskreven stand til Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde. Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest den 2. januar 2020 kl. 23.59.

Aktionærerne kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Såfremt aktionæren vælger at afgive brevstemme, returneres brevstemmeblanketten i udfyldt og underskreven stand, så den er Selskabet i hænde senest den 2. januar 2020 kl. 23.59 enten per almindelig post eller e-mail shu@rovsing.dk .

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål bedes fremsendt senest den 1. januar 2020 til følgende e-mailadresse: shu@rovsing.dk . Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen.

Adgang til dokumenter

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2018/19, beretning fra Selskabets bestyrelse, erklæring fra Selskabets revisor om bestyrelsens beretning, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme vil senest fra den 20. december 2019 blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.rovsing.dk under menupunktet Investor Relations. Rovsing A/S' årsrapport for 2018/19 er blevet udsendt til aktionærer og andre interesserede, der har bestilt årsrapporten. Årsrapporten kan rekvireres ved henvendelse til Selskabet på e-mail: shu@rovsing.dk . Navnenoterede aktionærer, der har ladet sig registrere med e-mail i ejerbogen, får automatisk tilsendt indkaldelse med tilhørende tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket til generalforsamlingen.

12. december 2019

Rovsing A/S

Bestyrelsen

BILAG

Blanketter til bestilling af adgangskort, fuldmagtsafgivelse og brevstemmeafgivelse

Beretning fra Selskabets bestyrelse

Erklæring fra Selskabets revisor om bestyrelsens beretning

