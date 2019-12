VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance est heureuse d’annoncer que sa filiale au Royaume-Uni, Farmako Limited, a terminé son processus d’inspection dans le but d’obtenir une licence relative aux drogues contrôlées au Royaume-Uni.

Farmako Limited avait déjà obtenu la certification pour sa conformité aux bonnes pratiques de distribution (« BPD ») ainsi qu’une autorisation pour la distribution en gros (« ADG ») de médicaments, y compris le cannabis médical, à l’été 2019 après avoir terminé une inspection réussie par le Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (le « MRHA ») du Royaume-Uni plus tôt cette année.

Le marché du cannabis médicinal au Royaume-Uni devrait atteindre près de 1,3 milliard de dollars américains d’ici 2024.

Une fois la licence relative aux drogues contrôlées du Home Office britannique obtenue suite à l’inspection de la semaine dernière, Farmako Limited sera pleinement autorisée à poursuivre le commerce de cannabis pharmaceutique et médical au Royaume-Uni. Dans un premier temps, Farmako Limited poursuivra l’importation des produits Bedrocan des Pays-Bas vers le Royaume-Uni pour la distribution aux patients.

De plus, Farmako Limited indique qu’elle est en discussions avancées avec une entreprise externe de logistique pharmaceutique domiciliée au Royaume-Uni qui servira de centre sécurisé pour l’entreposage et les expéditions au Royaume-Uni.

La législation britannique récente autorise la prescription de cannabis par des médecins spécialistes via les pharmacies conventionnelles. L’accès à ce marché de haut niveau, associé à une large couverture d’assurance pour le cannabis médical par le National Health Service (« NHS »), afin d’assurer de meilleurs résultats pour les patients, est un élément stratégique clé de la plateforme mondiale d’AgraFlora.

Au Royaume-Uni, le cannabis médical et pharmaceutique peut être prescrit par des médecins éligibles pour cinq conditions médicales, comme indiqué dans l’examen du gouvernement :

différents types de sclérose en plaques (en particulier douleur ou spasticité musculaire)

des nausées induites par la chimiothérapie ;

une épilepsie sévère résistante au traitement chez les enfants ;

une douleur chronique chez les adultes ; et,

une perte d’appétit et perte de poids associée au VIH/SIDA.

Prohibition Partners estime qu’il y a au moins 3,6 millions de consommateurs de cannabis actifs au Royaume-Uni. AgraFlora et Farmako se sont engagés à accroître leur réseau de production et de distribution de cannabis sophistiqué paneuropéen répondant aux besoins des médecins et de leurs patients.1

Brandon Boddy, PDG d’AgraFlora a déclaré : « L’achèvement réussi de notre inspection en vue de l’obtention d’une licence de drogue contrôlée était la dernière étape en vue de fournir aux patients du Royaume-Uni un accès sans restriction à nos formulations pharmaceutiques dérivées du cannabis. Nous sommes impatients de reproduire le succès que nous avons connu en Allemagne comme tremplin sur un marché britannique qui subit une demande accrue de produits de cannabis fondés sur des preuves de qualité. »

À propos d’AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. La société est également en train de réaménager une usine de fabrication de produits comestibles de 51 500 pieds carrés, conforme aux bonnes pratiques de fabrication « BPF » située à Winnipeg, au Manitoba. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d’autres occasions à saisir au sein de l’industrie du cannabis. Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.agraflora.com .

