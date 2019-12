Il est constaté une augmentation de l’adoption du HEVC d’une année sur l’autre, avec une croissance de 65 % du nombre d’unités HEVC déployées dans le monde, et plus de 400 % de croissance des sessions en HEVC

Hackensack, New Jersey, États-Unis, le 12 décembre 2019. – Aujourd’hui, LiveU présente son rapport annuel “L’état du direct. Ce document est fondé sur des données récoltées auprès de sa clientèle de plusieurs milliers d’utilisateurs dans le monde. Ses conclusions reflètent une croissance substantielle dans la télédiffusion des actus et du sport sur IP, avec une augmentation de 50 % du nombre d’unités LiveU utilisées pour retransmettre des événements en direct et une augmentation de 250 % du nombre de sessions en direct qui atteint désormais les 20 millions.



Le HEVC continue de jouer un rôle majeur dans les retransmissions en direct, qui sont cruciales pour les productions de sport. Cela s’explique par la qualité supérieure des performances vidéo ainsi que par la faible utilisation de bande passante permises par la technologie HEVC. LiveU annonce une croissance de 65 % du nombre d’unités HEVC déployées dans le monde, et plus de 400 % de croissance des sessions en HEVC. Près de 50 % des unités de terrain utilisées pour streamer le sport sont HEVC, et près de 80 % des sessions retransmises dans le domaine sportif le sont en HD.

L’augmentation de l’utilisation de la technologie d’agrégation cellulaire afin de couvrir les événements sportifs est de plus en plus marquée dans le monde entier. À la suite de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA France 2019™, Kevin Callahan, Vice-Président, Opérations sur le terrain & Ingénierie chez Fox Sports, a dit : “Cela nous apporte toujours beaucoup d’énergie de savoir qu’un événement génère beaucoup de buzz aux États-Unis et cette Coupe du Monde a dépassé toutes nos attentes grâce au succès de l’équipe féminine de football US. L’unité mobile de transmission LU600 HEVC de LiveU a été la colonne vertébrale de nos reportages d’actu hors des stades, et grâce à elle nous avons pu augmenter le nombre de nos flux en direct. Nous avons aussi pu envoyer nos contenus simultanément vers plusieurs destinations par l’intermédiaire de la plateforme LiveU Matrix de gestion des vidéos sur IP dans le Cloud, rendant ainsi les vidéos disponibles pour les chaînes de TV Fox qui voulaient intégrer des clips en direct dans leurs programmes d’actualités.”

Le rapport L’état du direct de LiveU montre également que depuis 2018, les productions à distance augmentent de manière significative, permettant ainsi aux télédiffuseurs et aux organisateurs d’événements sportifs de réduire leurs coûts en effectuant le travail de production depuis une salle de contrôle centralisée dans un studio plutôt que dans des lieux de production sur site ou dans des camions satellites. Les clients de la solution de Production à distance de LiveU ont ainsi déclaré avoir économisé plus de 70 % sur leurs coûts de production cette année.

Samuel Wasserman, PDG de LiveU, déclare : “Les enseignements que nous pouvons tirer de notre rapport annuel sont la croissance de la diffusion en direct sur IP d’une année sur l’autre, démultipliée par l’usage de la technologie HEVC. Maintenant que les réseaux 5G sont en cours de déploiement, le potentiel est immense. De la même façon que la 4G a transformé le marché de la télédiffusion, la 5G aura sans doute un impact considérable sur de nombreux secteurs, et particulièrement dans le monde du sport ; nous croyons que 2020 marquera une nouvelle étape avec les jeux d’été à Tokyo ainsi qu’avec l’EURO 2020 de l’UEFA. Parce qu’elle garantit plus d’efficacité et de fiabilité, la 5G offre de nouvelles perspectives enthousiasmantes pour la couverture d’événements en direct. Nous avons d’ores et déjà pu le constater lors de nos tests de par le monde ainsi que lors de la couverture d’événements tels que la ligue d’été de la NBA avec AT&T, et lors du marathon de Berlin. La combinaison de la 5G et de nos unités HEVC ayant fait leurs preuves sur le terrain résulte en des performances vidéo exceptionnelles, et même supérieures à celles obtenues par le biais de méthodes de transmissions traditionnelles.”

Et Wasserman de continuer : “La production à distance sera aussi facilitée par l’émergence de la 5G et nous avons déjà pu constater une augmentation des usages de notre technologie, ce qui est en ligne avec les tendances observées dans l’industrie.”



À propos de LiveU

LiveU est le leader de la révolution du direct vidéo, et fournit des solutions de streaming en direct pour la TV, les mobiles, ainsi que les médias en ligne et les réseaux sociaux. Faites participer votre public à votre histoire en lui fournissant une vidéo en direct parfaite et de haute qualité, retransmise quel que soit l'endroit où vous vous trouvez grâce à notre technologie brevetée d'agrégation et de transport de flux. LiveU établit une bande passante stable ainsi qu'une connexion fiable pour vous permettre de capturer, gérer et distribuer des directs de haute qualité à distance et les retransmettre par internet. Notre large gamme de produits est la référence de l'industrie de la production de vidéo live. Des sacs à dos aux smartphones, des solutions hybrides satellite/cellulaire aux antennes externes, LiveU offre une gamme complète de produits pour une couverture en direct à tout moment et en tout lieu. LiveU propose également des solutions complètes de gestion et de distribution de la vidéo dans le Cloud. Avec plus de 3 000 clients dans plus de 100 pays, la technologie de LiveU est la solution de choix pour les diffuseurs, les média en ligne, les agences de presse et les réseaux sociaux du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.liveu.tv/fr, ou bien nous suivre sur Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn ou Instagram.

