December 12, 2019 09:00 ET

De foreløbigt beregnede og ikke reviderede udbytter for afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest fremgår af nedenstående skema. I beregningen er der taget højde for eventuelt aconto udbytte, som afdelingen måtte have udbetalt i løbet af året.

De endelige udbytter kan først opgøres efter udgangen af året og kan ændre sig frem til de vedtages på den ordinære generalforsamling den 15. april 2020.

Afdeling ISIN-kode Forventet udbytte i kr. pr. andel á 100 kr. Nordea Invest Aktier II KL DK0015357065 39,10 Nordea Invest Aktier KL DK0010250158 11,20 Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL DK0061116027 1,50 Nordea Invest Bæredygtige Obligationer KL DK0061139748 0,00 Nordea Invest Basis 1 KL DK0016195860 7,40 Nordea Invest Basis 2 KL DK0016195944 7,60 Nordea Invest Basis 3 KL DK0016196082 7,00 Nordea Invest Basis 4 KL DK0060075893 5,90 Nordea Invest Danmark KL DK0010265859 3,70 Nordea Invest Danske Aktier Fokus KL DK0060012466 2,70 Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL DK0060950111 2,10 Nordea Invest Emerging Markets KL DK0010308170 11,10 Nordea Invest Emerging Stars KL DK0060586394 4,30 Nordea Invest Europa KL DK0010265693 3,40 Nordea Invest Europa Small Cap KL DK0015960983 16,70 Nordea Invest Europe Enhanced KL DK0060949964 4,00 Nordea Invest European High Yield Bonds KL DK0016306798 0,20 Nordea Invest Fjernøsten KL DK0010197839 9,50 Nordea Invest Fonde KL DK0060145183 7,50 Nordea Invest Global Enhanced KL DK0060949881 4,00 Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL DK0061112893 3,90 Nordea Invest Global Small Cap KL DK0016050974 0,00 Nordea Invest Global Stars KL DK0010301324 5,70 Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL DK0060451623 4,90 Nordea Invest Globale Obligationer KL DK0010170398 6,00 Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL DK0010265503 0,00 Nordea Invest Højrentelande KL DK0016254899 7,00 Nordea Invest Indien KL DK0060144962 0,90 Nordea Invest Japan Enhanced KL DK0060950038 3,10 Nordea Invest Japan KL DK0010112432 5,50 Nordea Invest Kina KL DK0060134302 5,20 Nordea Invest Klima og Miljø KL DK0060192185 1,40 Nordea Invest Korte Obligationer KL DK0060268506 0,50 Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet KL DK0060014678 0,75 Nordea Invest Lange Obligationer KL DK0060187342 3,40 Nordea Invest Mellemlange Obligationer KL DK0015168686 2,50 Nordea Invest Nordic Small Cap KL DK0015974695 18,90 Nordea Invest Nordic Stars KL DK0060095735 4,20 Nordea Invest North America Enhanced KL DK0060831451 5,50 Nordea Invest Østeuropa KL DK0015919591 0,00 Nordea Invest Stabil Balanceret KL DK0060014595 5,00 Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende KL DK0060096030 0,00 Nordea Invest Stabile Aktier KL DK0060048304 8,00 Nordea Invest USA KL DK0010265776 22,30 Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder KL DK0060353886 4,20 Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL1 DK0016067432 7,00 Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente KL2 DK0060890036 0,00 Nordea Invest Virksomhedsobligationer KL DK0016015399 2,10

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.

Med venlig hilsen

Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland

Eric Christian Pedersen

Direktør