December 12, 2019 09:07 ET

Den 12. desember, 2019, signerte Norsk Hydro ASA en rullerende flervaluta kredittfasilitet på USD 1.600 millioner, der marginen er linket til Hydros mål for reduksjon av klimagassutslipp. Kredittfasiliteten, som er tilgjengelig for generell finansiering av selskapets aktiviteter, har 5 års løpetid, inkludert to ettårige forlengelsesopsjoner, og erstatter Hydros ubenyttede kredittfasilitet på USD 1.700 millioner som ble signert i 2013.

Marginene på den nye fasiliteten vil bli justert basert på Hydros fremgang mot å møte sitt mål om å redusere klimagassutslipp med 10% ved utgangen av 2025.

Hydro har en ny klimastrategi mot 2030, der 10% reduksjon i klimagassutslipp innen 2025 er en viktig milepæl for å oppnå 30% reduksjon innen 2030.

- Dette er en bekreftelse på den sterke relasjon mellom Hydro og våre kjernebanker, og den gode prosessen og de oppnådde vilkårene gjenspeiler tillit bygget over mange år. Det er et godt eksempel på den sterke sammenhengen mellom lønnsomhet og bærekraft, og jeg er fornøyd med at banksyndikatet støtter vårt klimaveikart mot å kutte utslippene av klimagasser med 30% innen 2030, sier finansdirektør Pål Kildemo.

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA (“DNB”), ING Belgium SA/NV og Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”) fungerte som koordinerende Bookrunners og Mandated Lead Arrangers for transaksjonen. I tillegg fungerte BNP Paribas SA Norway Branch, Crédit Agricole Corporate og Investment Bank, Danske Bank A/S, Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB (publ) og J.P. Morgan Securities plc som inviterte Bookrunners og Mandated Lead Arrangers. Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs Bank USA og Nordea Bank Abp, filial i Norge, deltok i transaksjonen som Lead Arrangers. DNB er fasilitetsagent og SEB fungerte som bærekraft koordinator og dokumentasjonsagent.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12